Иногда что бы увидеть явное, надо посмотреть издалека. Так вот издалека видно, что администрация просто блефовала, намекая всем о своих больших покровителях. Это все прокатывает до тех пор, пока не были затронуты некие бизнес интересы силовых структур. Как известно, во многих странах военные контролируют определенные сферы деятельности в стране. В одних странах туризм, в других другое, по-разному, все зависит от страны.

У нас военных в городе нет. Нефтянка – там свои покровители. Остается только мелкий бизнес, вот он и поделен. Видимо администрация залезла в сферы интересов силовиков. Вот тут они и решили урезонить администрацию. Выписали ей черную метку. Дальше будет интереснее – ходоки дошли до высоких московских кабинетов и донесли о своих чаяньях, их услышали, тем более, горожане недовольны сильно, опять же общественное мнение меняется не в пользу партии. Народ ропчет и взывает к президенту. А он сам пошел на выборы, и партия не причем осталась. Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города.

Комментарий к статье Тараса Самборского «Крыша поехала».

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