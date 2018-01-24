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Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

архив Э. Гиниатуллина
архив Э. Гиниатуллина

27 января возле СурГУ должен был состояться митинг против аптечной наркомании. Однако через некоторое время стало известно, что его перенесли на 3 февраля, так как администрация города ответила, что на указанные время и дату на этой площадке должно пройти другое мероприятие. Как считают организаторы, сделано это было для того, чтобы не просто отодвинуть митинг, а и вовсе его «замять». Редакция направила запрос главе города Вадиму Шувалову, чтобы он рассказал, какая организация и с каким мероприятием так удачно «застолбила» грядущее субботнее утро, но ответ еще не получен.

Корреспондент siapress.ru встретился с одним из организаторов митинга — руководителем Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» (Нижневартовск) Эдуардом Гиниатуллиным.

— Почему вы решили провести митинг против аптечной наркомании в Сургуте?

— Потому что у вас здесь эта проблема есть, о ней знают, она освещалась в СМИ неоднократно. Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы. По какой-то причине мы — общественники, не можем добиться внимания сургутской администрации. Мы неоднократно обращались к чиновникам, но они никаких мер против аптек, торгующих «наркотическими» препаратами без проверки рецептов, не предпринимают. У вас в городе есть аптеки, которые дошли до того, что поставили на входе дверь с окошком, и там уже простой аспирин не купишь — обороты делают на «наркотиках». Также, так как я состою в антинаркотической комиссии округа, я почти на каждом заседании поднимаю вопрос по Сургуту, но пока нет отклика ни от окружных властей, ни от Сургута. В Нижневартовске была одна аптека, мы ее «выжили» из города. Теперь наркоманы со всего округа, можно сказать, ездят за дозой в Сургут.

— Что должна сделать сургутская администрация, чтобы помочь вам в борьбе с недобросовестными аптеками?

— Считаю, что администрации нужно взять какую-то аптеку, и показательно довести дело до конца — лишить лицензии. Когда будет понятно, что чиновники настроены решительно, другие аптеки будут бояться. Тем более есть и другие законодательные рычаги — штрафы, но они не так эффективны. Плюс можно, например, не давать им продлевать аренду помещений, как-то дополнительно влиять административно. Общественники Сургута готовы совершать закупки на свои деньги, не нужно никаких вложений бюджетных средств. Достаточно выделить небольшую рабочую группу из госслужащих, и дать им указание взяться за какую-то из аптек. Но для начала, конечно, нужно хотя бы выйти на диалог с общественностью, а не слать отписки. К тому же такой уникальный опыт, если он будет получен крупнейшим муниципалитетом в округе, можно будет транслировать на всю страну. Главное — желание наших чиновников решить эту острую проблему.

— Много ли общественников готовы на постоянной основе помогать в борьбе с аптечной наркоманией?

— Сейчас к нам присоединились представители различных диаспор, они придут на митинг, так как боятся, что их дети будут употреблять наркотики. Есть ребята из «Зарницы» и спортсмены. Все мы считаем, что если сейчас эту проблему в городе не решить, то «бум» произойдет уже в ближайшем будущем.

Естественно с молодежью надо работать комплексно, мало искоренить продажи наркотиков в аптеках, нужно этих наркоманов переориентировать на что-то другое — полезное, здоровое.

— Если вы проведете митинг, но реакции от городской власти не последует, будете проводить снова?

— Мы будем продолжать работать. Митинг отменим только в случае, если нам скажут, что администрация точно возьмется нам помогать.

Онлайн-беседу с руководителями «Страны без наркотиков» Андреем Кабановым и Тимофеем Жуковым можно посмотреть здесь.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 160, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:29
И чо кто еще нашелся там в минус з0 митинговать?
Молодцы, адрес чувака засветили

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