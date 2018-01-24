Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

27 января возле СурГУ должен был состояться митинг против аптечной наркомании. Однако через некоторое время стало известно, что его перенесли на 3 февраля, так как администрация города ответила, что на указанные время и дату на этой площадке должно пройти другое мероприятие. Как считают организаторы, сделано это было для того, чтобы не просто отодвинуть митинг, а и вовсе его «замять». Редакция направила запрос главе города Вадиму Шувалову, чтобы он рассказал, какая организация и с каким мероприятием так удачно «застолбила» грядущее субботнее утро, но ответ еще не получен.

Корреспондент siapress.ru встретился с одним из организаторов митинга — руководителем Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» (Нижневартовск) Эдуардом Гиниатуллиным.

— Почему вы решили провести митинг против аптечной наркомании в Сургуте?

— Потому что у вас здесь эта проблема есть, о ней знают, она освещалась в СМИ неоднократно. Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы. По какой-то причине мы — общественники, не можем добиться внимания сургутской администрации. Мы неоднократно обращались к чиновникам, но они никаких мер против аптек, торгующих «наркотическими» препаратами без проверки рецептов, не предпринимают. У вас в городе есть аптеки, которые дошли до того, что поставили на входе дверь с окошком, и там уже простой аспирин не купишь — обороты делают на «наркотиках». Также, так как я состою в антинаркотической комиссии округа, я почти на каждом заседании поднимаю вопрос по Сургуту, но пока нет отклика ни от окружных властей, ни от Сургута. В Нижневартовске была одна аптека, мы ее «выжили» из города. Теперь наркоманы со всего округа, можно сказать, ездят за дозой в Сургут.

— Что должна сделать сургутская администрация, чтобы помочь вам в борьбе с недобросовестными аптеками?

— Считаю, что администрации нужно взять какую-то аптеку, и показательно довести дело до конца — лишить лицензии. Когда будет понятно, что чиновники настроены решительно, другие аптеки будут бояться. Тем более есть и другие законодательные рычаги — штрафы, но они не так эффективны. Плюс можно, например, не давать им продлевать аренду помещений, как-то дополнительно влиять административно. Общественники Сургута готовы совершать закупки на свои деньги, не нужно никаких вложений бюджетных средств. Достаточно выделить небольшую рабочую группу из госслужащих, и дать им указание взяться за какую-то из аптек. Но для начала, конечно, нужно хотя бы выйти на диалог с общественностью, а не слать отписки. К тому же такой уникальный опыт, если он будет получен крупнейшим муниципалитетом в округе, можно будет транслировать на всю страну. Главное — желание наших чиновников решить эту острую проблему.

— Много ли общественников готовы на постоянной основе помогать в борьбе с аптечной наркоманией?

— Сейчас к нам присоединились представители различных диаспор, они придут на митинг, так как боятся, что их дети будут употреблять наркотики. Есть ребята из «Зарницы» и спортсмены. Все мы считаем, что если сейчас эту проблему в городе не решить, то «бум» произойдет уже в ближайшем будущем.

Естественно с молодежью надо работать комплексно, мало искоренить продажи наркотиков в аптеках, нужно этих наркоманов переориентировать на что-то другое — полезное, здоровое.

— Если вы проведете митинг, но реакции от городской власти не последует, будете проводить снова?

— Мы будем продолжать работать. Митинг отменим только в случае, если нам скажут, что администрация точно возьмется нам помогать.

Онлайн-беседу с руководителями «Страны без наркотиков» Андреем Кабановым и Тимофеем Жуковым можно посмотреть здесь.