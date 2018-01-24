Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Почти 40 процентов нашей голосующей аудитории вроде и смотрели новогоднее обращение Владимира Путина, но исключительно ввиду работающего фоном телевизора. Чуть менее — 37 процентов — наблюдали за праздничным посланием президента предельно внимательно. Немногим более 16 процентов в принципе не видели обращения главы государства, и около шести процентов воспользовались этими пятью минутами для того, чтобы завершить все необходимые дела перед окончательным наступлением Нового года.

Вообще наши читатели, судя по всему, обошлись без излишеств в новогоднюю ночь. Почти три четверти опрошенных охарактеризовали свою самую праздничную ночь в году как «вполне культурную» и «без перебарщиваний». Почти 12 процентов респондентов вообще предпочли в эту ночь поспать. И лишь 5,2 процента объелись и напились, и 3,8 процента просто напились.