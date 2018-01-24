16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3888   EUR  69,4484  

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

На сургутском рынке строительных компаний произошла большая сделка – известный бизнесмен, депутат думы Югры Михаил Сердюк, владеющего группой «СТХ», купил компанию «Сургутстройтрест», принадлежавшей бывшему депутату городской думы Евгению Барсову.

Напомним, что у «Сургутстройтреста» в последние месяцы была очень тяжелая ситуация – с просрочкой в реализации крупных проектов (включая госконтракты), вводом жилья и тянущимися за этим судебными разбирательствами. Фактически, предприятие шло к своему банкротству.

В телефонном разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС Михаил Сердюк рассказал, что мотивом к покупке «Сургутстройтреста» были абсолютно прозаические причины – этот актив продавался и оказался ему интересен. Сейчас новый владелец уже получил юридический контроль (по неподтвержденным слухам, ходящим среди работников – 51 процент) над «Сургутстройтрестом», там уже назначено новое руководство (как у строительной компании, так и на заводе по производству панелей). При этом Евгений Барсов остается председателем правления компании как минимум на определенный переходный период.

«Наша задача – вывести «Сургутстройтрест» из кризиса, завершить суды, закрыть долги и сохранить коллектив, – рассказывает Михаил Сердюк. – А затем – выйти на хорошие темпы строительства жилья. Сейчас мы с учеными также активно работаем над модернизацией производства панелей на заводе, принадлежащем компании».

Евгений Барсов пока не ответил на вопросы корреспондента СИА-ПРЕСС. Как только у нас получится с ним связаться – мы обязательно опубликуем его комментарий по этому поводу.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:17, просмотров: 876, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:50
151 0
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:14
222 0
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» Сегодня в 14:09
513 5
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:28
358 2
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 12:20
1061 17
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
875 0
​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии
Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя
Юрий Нуреев Сегодня в 10:38
240 0
Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru рассказали, как провели первую декаду января
Редакция СИА-ПРЕСС 23 января в 14:40
570 0
Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами

Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами
Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 января в 14:20
843 2
Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО

Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 января в 12:26
370 0
​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте

​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте
Третий и четвертый дом «Новина» будут отличаться от первой очереди.
Анна Калугина 23 января в 11:51
802 4
Впервые вижу. ​Темные времена

Впервые вижу. ​Темные времена
Порой мне кажется, что сыграть Черчилля (как и Гамлета) — это обязательный пункт для карьеры каждого уважающего себя английского актера. Но! Актера, который хотя бы комплекцией походит на Черчилля
Светлана Мосендз, киноман 23 января в 10:32
361 2
​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ

​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ
— Готовы? – спросила главу Сургута Наталья Владимировна, словно профессор на экзамене.
Дмитрий Щеглов 22 января в 16:40
2562 21
​Непреодолимое желание проголосовать

​Непреодолимое желание проголосовать
Сытости поубавилось, страхов стало больше. Неуверенность в завтрашнем дне, страхи рождают непреодолимое желание проголосовать на предстоящих выборах «правильно».
Анатолий Вац, сургутянин 22 января в 13:10
929 3
Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием

Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием
Говорить о том, что подобные ситуации легко предотвратить, — нельзя. Но есть несколько конкретных советов, которые родители могут дать своим детям на случай чрезвычайных происшествий.
​Лия Шарова, эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп Угроза» (г. Москва) 21 января в 17:52
1025 5
​Молоко: мифы, слухи, правда

​Молоко: мифы, слухи, правда
Огромное количество радикально настроенных диетологов, веганов, ряда бодибилдеров и фитоняшек все больше настаивают на том, что молоко и молочные продукты едва ли не самый опасный враг человеческого организма.
Ирина Калугина 20 января в 15:14
982 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика