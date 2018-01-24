Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

На сургутском рынке строительных компаний произошла большая сделка – известный бизнесмен, депутат думы Югры Михаил Сердюк, владеющего группой «СТХ», купил компанию «Сургутстройтрест», принадлежавшей бывшему депутату городской думы Евгению Барсову.

Напомним, что у «Сургутстройтреста» в последние месяцы была очень тяжелая ситуация – с просрочкой в реализации крупных проектов (включая госконтракты), вводом жилья и тянущимися за этим судебными разбирательствами. Фактически, предприятие шло к своему банкротству.

В телефонном разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС Михаил Сердюк рассказал, что мотивом к покупке «Сургутстройтреста» были абсолютно прозаические причины – этот актив продавался и оказался ему интересен. Сейчас новый владелец уже получил юридический контроль (по неподтвержденным слухам, ходящим среди работников – 51 процент) над «Сургутстройтрестом», там уже назначено новое руководство (как у строительной компании, так и на заводе по производству панелей). При этом Евгений Барсов остается председателем правления компании как минимум на определенный переходный период.

«Наша задача – вывести «Сургутстройтрест» из кризиса, завершить суды, закрыть долги и сохранить коллектив, – рассказывает Михаил Сердюк. – А затем – выйти на хорошие темпы строительства жилья. Сейчас мы с учеными также активно работаем над модернизацией производства панелей на заводе, принадлежащем компании».

Евгений Барсов пока не ответил на вопросы корреспондента СИА-ПРЕСС. Как только у нас получится с ним связаться – мы обязательно опубликуем его комментарий по этому поводу.