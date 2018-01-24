​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

Компания «Аэропорты регионов», входящая в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, купила 20 процентов акций ОАО «Аэропорт Сургут». Об этом пишет «РБК Тюмень». Что это означает для нашей воздушной гавани – разбирался СИА-ПРЕСС.

Кто владеет?

Структура владения городским аэропортом достаточно сложная. Как сообщает «КоммерсантЪ», по данным «СПАРК-Интерфакса», по 24 процента акций держат две компании – ООО «Солар» (Тюмень) и ООО «Валенто» (Московская обл.), чьи бенефициары – кипрские оффшоры. Еще 15 процентов находятся в руках некоего частного лица, 8 процентов у авиакомпании Utair и по 5 процентов у «Когалымавиа» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». Впрочем, по слухам, реальный процент Utair в структуре владения аэропортом куда выше, чем 8 процентов – считается, что воздушная гавань по большей части контролируется именно авиакомпанией.

Ранее 19 процентов аэропорта принадлежали сургутскому департаменту имущественных и земельных отношений, но после его расформирования в 2016 году они должны были перейти в собственность округа.

У кого «Аэропорты регионов» купили 20 процентов – тоже не сообщается. По информации «Коммерсанта», это были некие «частные лица».

Что требуется?

Самый главный вопрос, который касается владения сургутским аэропортом: кто будет вкладывать деньги в его модернизацию? Как рассказывал ранее в интервью siapress.ru гендиректор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков, предыдущая реконструкция была сделана с расчетом на «долгие годы», но в итоге предприятие уперлось в потолок своих пропускных возможностей гораздо раньше, чем предполагали в середине 2000-х. В 2017 году аэропорт поставил собственный рекорд – 1,7 млн пассажиров, что на 15 процентов выше, чем годом ранее. И это в период кризиса и недавнего спада объема перевозок, особенно на международных направлениях.

О необходимости реконструкции главной воздушной гавани Югры говорится уже не первый год, планы верстаются и согласовываются на разных уровнях, но четкого понимания источников финансирования этого проекта до сих пор нет. Еще в 2015 году предполагалось, что на это потребуется порядка 2 млрд рублей. А сейчас ситуация становится критической – конкуренты поджимают с двух сторон – севера и юга.

Холдинг «Новапорт», ставший владельцем тюменского «Рощино», провел реконструкцию южной воздушной гавани и теперь невероятными темпами нагоняет пассажиропоток. В 2017 году он вырос на почти 20 процентов и обошел Сургут по количеству клиентов – более 1,8 млн человек. К слову, «Новапорт» присматривался к нашему аэропорту, и даже представлял Наталье Комаровой свои проекты и варианты его развития. Эксперты полагали, что именно эта структура получит во владение (либо временное распоряжение) авиапредприятие, дабы заняться реконструкцией, но, видимо, не сложилось.

С другой стороны, на севере, «Аэропорты регионов» выиграли концессионное соглашение на реконструкцию воздушной гавани Нового Уренгоя. Компания вложит свои деньги в этот процесс и будет управлять аэропортом 30 лет, после чего вернет имущество Ямалу.

Получается, из трех крупнейших региональных воздушных хабов неизвестна судьба только сургутского.

Что теперь будет?

С одной стороны, 20 процентов акций – явно не тот объем, ради которого компания может выложить миллиард-другой для реконструкции актива, которым она не владеет и не управляет. С другой стороны, у этой бизнес-сделки явно будет какое-то логическое продолжение. По крайней мере, на это намекает руководство «Аэропортов регионов».

«Мы приобрели долю в капитале аэропорта, потому что нам интересен как аэропорт Сургута, так и развитие аэропортовой инфраструктуры Югры, – рассказывает в интервью «РБК Тюмень» директор по стратегическим коммуникациям компании Евгений Красиков. – Мы не управляем аэропортом, но у нас есть серьезный опыт развития аэропортовой инфраструктуры <…> Если говорить о конкретике, то это следующие шаги. Мы сейчас прорабатываем предложения по развитию порта Сургута, которые включают в себя серьезную модернизацию инфраструктуры. Думаю, в ближайшее время мы их сможем обсудить, в том числе и с правительством округа».

Оперативно получить комментарий от гендиректора ОАО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова пока не получилось, равно как и от представителей правительства Югры. Их ответы на наши вопросы мы обязательно опубликуем на нашем портале. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.