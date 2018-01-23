Работающим мамам посвящается

«Женщина, уйдите с территории! Это участок пятой группы, ваш ребенок может сломать нашу лопату! Видели объявление? Вам нельзя здесь гулять!» —такую фразу могут часто услышать родители, которые забирают своих детей из группы кратковременного пребывания.Такие дополнительные группы три часа в день посещают дети, которые ждут свою очередь в сад.

То есть, им дают немного «постоять» на первой образовательной ступени, но в полной мере — нельзя. Потому что все занято: от веранды с лопатами до кроваток и шкафчиков. Заняты, даже если их посещают через раз.

Моему первому ребенку место в детском саду дали в три с половиной года. Это еще повезло, ведь он «зацепил» период, когда с садиками в Сургуте было еще хуже: родительский актив боролся за то, чтобы дети хотя бы перед первым классом успели «понюхать» жизнь детского дошкольного коллектива. Помню, тогда полтора года мы выкручивались как могли. Я вышла на работу, и у родственников был график дежурств, подстраивали свои отпуска. До обеда выручала группа кратковременного пребывания.

Сейчас мой младший ребенок тоже ходит в такую группу. Для семей, которым так же как и нам не дали полноценное место в детском саду, это хорошее подспорье: в два года малыш уже хочет общаться со сверстниками, ему дома скучно. А мама за эти три часа может сбегать куда-то по делам. Но это при условии сидения в декрете до победного — трех лет. А в наше время — это роскошь!

Когда в Югре социальное пособие от полутора до трех платили всем, да еще и с добавкой компенсации за отсутствие места в детском саду, то семь с половиной тысяч рублей были легким успокоительным для совести и немного снижали социальную напряженность. Но когда законодательство изменилось и 90 процентов семей (не многодетных) лишились этой льготы ввиду учета среднедушевого дохода семьи, стало трудно.

Так, на каждого человека (по справке с работы папы) должно приходиться менее 14,5 тысячи рублей (величина прожиточного минимума в регионе), чтобы отсутствие сада подменяли рублем. Никакие ипотеки, кредиты, а уж тем более траты на воспитание детей (тот же частный детский сад) не учитываются. То есть если папа двоих детей получает 60 тысяч рублей в нашем дорогом городе, то выплата составляет ноль рублей ноль копеек. Какой вывод? Маме, не дожидаясь трех лет, пора выходить на работу. А тут начинаешь задумываться, справедливо ли это?

Почему бы не начать отстаивать свои интересы по примеру «многодеток»? Помните, прошлым летом у этой категории льготников пытались упразднить одну из «двойных льгот»? Напомним, многодетные семьи в нашем регионе – это льготные категории, которые не только вне очереди получают места в муниципальных садах уже в полтора года (причем, первоочредником становится и второй ребенок, как только рождается третий). Также они оплачивают только половину стоимости за детский сад и, помимо этого, получают компенсацию за каждого ребенка до 70 процентов.

Я вовсе не собираюсь катить бочку на льготников, но я за то, чтобы в рамках законодательства можно было удовлетворить потребности всех малышей, не только из особых категорий. Начать можно с требования более гибкого подхода к распределению мест в ДДУ. Например, многие ясельные группы (1,5 -2 лет) в Сургуте часто заполнены наполовину.Во-первых, детки раннего возраста часто болеют. С осени хотя бы одна группа, а то и все регулярно закрываются на двухнедельный карантин. Во-вторых, опять же вспоминая «многодеток», они зачастую посещают сад через раз. С прошлого года стало допустимо пропустить до пяти дней без справки, по с/о, и без оплаты. А опять-таки у льготных категорий оплата за детский сад и так чисто символическая.

Многие многодетные мамы (я вовсе не берусь говорить за всех) с рождением третьего ребенка становятся домохозяйками, а некоторых, что уж скрывать, по традиции обеспечивает финансами исключительно глава семейства. И пересидеть недельку морозов дома – это не проблема, потому что мама дома. Как подтверждение – сегодняшний «актированный» день.В младших группах по три-четыре человека.

Когда обязали сады к трем годам обеспечивать местами всех детей, руководителям пришлось несладко, но они справились. Стало меньше дополнительных помещений, но зато больше групп. А что поделать? Если родители не могут выйти на рабочее место и после трех лет!

Вероятно, по этой же причине можно изучить возможность ухода от ясельных групп – с полутора лет. Хорошо бы начать учитывать трудозанятость родителей. Понятно, что если мама одиночка и тянет семью, то сад нужно поскорее. Поскорее нужно выходить из декрета врачам, учителям, экологам, технологам… Где возможности для маневра, индивидуальный подход? Не по блату, а по реальному положению дел.

Можно продумать, как вместо частоболеющих или редко посещающих сад детей за местом закрепить «дублера», стоящего в очереди. Можно настоятельно рекомендовать тем, кто получил место уже в год с небольшим, трезво оценвать готовность ребенка, отсрочить путевку. В конце концов не для воспитателей же их рожают.

В некоторых дошкольных учреждениях эти моменты, по всей видимости, прорабатываются, если в декабре часть детей из общей очереди получила путевки в 2,5 года. Но в большинстве своем вырученные методом уплотнения места все же уходят льготникам. Просто потому, что их очень много. И это замечательно, но надо обратить внимание и на остальных.

А между тем, семьям, в которых мама — домохозяйка, группы кратковременного пребывания (ГКП) подходят больше, чем работающим, бегущим в обеденный перерыв за ребенком, чтобы определить его куда-то на вторую половину дня.

Все эти моменты, а главное — варианты их решения, хотелось бы услышать от экспертов системы нашего дошкольного образования. Хочется больше возможностей для работающих сургутян, конструктива, а не посыл «идите тоже за третьим и будет вам счастье». Нашему городу, когда-то рабочему поселку, больше все-таки подходит слава трудовых династий, чем отчаянных домохозяек.

P.S. Сразу отмету вопрос о частных садах: для семей с двумя детьми без льгот и с ипотекой – это дорогое удовольствие.