Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Подводим итоги новогодних каникул. Свою оценку десятидневному отдыху дали читатели siapress.ru, ответив на несколько наших вопросов.

Итак, подавляющее большинство нашей аудитории провела выходные дома — таковых оказалось более 80 процентов. Около 15 процентов нашей аудитории выехало в другой город России, и лишь 3,5 процента позволили себе зарубежное новогоднее турне. И оно понятно — с такими-то ценами на туры и авиабилеты.

Если говорить про деньги, то наши читатели оказались в своем большинстве экономными. Почти 36 процентов сдержали свои траты на новогодних праздниках на уровне прошлого года (а цены-то все равно растут, так что — считай, сэкономили), а почти треть (30 процентов) решили ужать свои расходы на отдых. Четверть нашей голосующей аудитории потратили на каникулах больше денег, чем годом ранее, а почти девять процентов не разобрались, что вообще с их финансами случилось за эти десять дней.

Но главное — это позитив. Для почти половины (46 процентов) участников опроса на нашем сайте новогодние каникулы стали хорошим временем, которое они провели в кругу семьи и близких. Чуть более трети (36,6 процентов) не особо зафискировали произошедшее и не заметили, как пролетели праздники, и лишь немногим более 17 процентов мучились бездельем и ждали благословенной работы 9 января.