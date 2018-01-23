В Сургуте с рабочим визитом Губернатор Наталья Комарова. Провели совместную встречу, на которой Наталья Владимировна задавала вопросы по благоустройству дворов и городских пространств, реализации инвестиционной политики города.

Думаю, вы помните, что в 2017 году мы вместе отремонтировали 14 дворов. Говоря «вместе», имею в виду, что 20 из 290 миллионов рублей потраченных на благоустройство — это средства собственников жилья. Помимо дворов рассказал Наталье Владимировне о концессионном соглашении в 45 микрорайоне, где инвестор планирует вложить 200 миллионов рублей в развитие общественной территории.

По инвестиционным достижениям города рассказал о портале invest.admsurgut.ru, который будет полезен и инветсторам, и простым жителям — на нем указаны планируемые к строительству объекты в городе. Также рассказал про соглашение с «Леруа Мерлен» и уникальный проект «МФЦ для бизнеса».

В конце Наталья Владимировна задала вопрос по теме, к которой СМИ проявляло повышенное внимание — приватизация муниципальных предприятий. Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян. Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами.

Текст и фото из поста Вадима Шувалова «ВКонтакте»