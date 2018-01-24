​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

Первую серию приключений симпатичного медведя мы пропустили, да и на вторую попали случайно: дело было на выходных, спонтанно собрались в кино, спонтанно выбрали фильм. Выбирать, к слову, было из чего, включая российский суперхит «Движение вверх», однако от каждой афиши буквально разило чрезмерностью: тут спецэффекты, здесь драмы, там ужасы, а вот много смеха без причины — киноиндустрия из кожи вон лезет, стараясь максимально впечатлить зрителя, и с каждым сеансом дозу впечатлений приходится увеличивать.

Тем не менее, от агрессивной подачи блокбастеров, оказывается, немудрено устать, и «Приключения Паддингтона 2» во всей своей наивности приходятся как нельзя кстати. Фильм, конечно, детский (анимированный мимимишный мишка и поистине сказочные нехитросплетения сюжета говорят за это), однако его смело можно рекомендовать каждому, кому советское кино на новогодних каникулах напомнило, что экран может не только удивлять, поражать, захватывать… но и просто расслаблять.

Говорить о сюжете здесь не имеет смысла: это элементарный детектив, во время которого главный герой внезапно оказывается в тюрьме, своей наивностью и дружелюбием превращая ее в нечто среднее между детским садом и кафе «Сказка», а главный злодей в поисках несметных сокровищ решает головоломку уровня начальной школы. Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя. Это максимально положительная оценка кинофильма, претендующего на роль ни много ни мало бюджетного психотерапевта для киноманов: судя по высочайшему результату в рейтингах типа Rotten Tomatoes, нуждающихся в подобной арт-терапии более чем достаточно. Значит, ждем третью серию приключений.

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