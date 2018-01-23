Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО

Добрый день уважаемые инвесторы!

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Как мы и предполагали, индекс Мосбиржи впервые в своей истории превысил уровень 2300 п., после чего немного скорректировался. Индекс РТС обновил максимум с августа 2014 года. Здесь сработали разные факторы. Это и позитивная динамика мировых фондовых рынков, и стоимость нефти Brent, которая стабилизировалась на уровне около $69 за баррель, пробив перед этим отметку $70. И, конечно, продолжающийся приток со стороны нерезидентов. Только фонды, ориентированные на акции РФ, привлекли $210 млн против $160 млн неделей ранее.

В то же время, эти рекордные притоки, безумно высокие уровни американского рынка в совокупности с постепенным ужесточением монетарной политики наводят на «определенные» мысли. Как только приток средств иностранных инвесторов замедлится (вероятно, это случится на горизонте месяца), российский рынок, скорее всего, окажется под волной фиксации прибыли. Потому что фундаментальных факторов для дальнейшего роста мало.

С технической точки зрения котировки основного российского индекса достигли локальной вершины, поэтому в ближайшие дни весьма вероятен откат в район 2230 пунктов. При этом говорить о кардинальном развороте тенденции пока нет оснований. Потенциал роста сырьевого рынка еще не исчерпан. Перспективы для «черного золота» выглядят весьма радужно за счет снижения запасов энергоресурсов в США, обещаний Кувейта и президента ОПЕК соблюдать условия пакта о сокращении добычи и сохранить квоты до конца 2018, а также рисков перебоев в поставках из Нигерии. Данные по ВВП Китая за 4К17 превысили прогнозы, что также играет на руку спросу на сырьевые товары и рисковые активы.

Некоторую неопределенность могут внести итоги заседания ЕЦБ 25 января – европейский регулятор может намекнуть на завершение программы стимулирования; также выйдет важная макростатистика – композитный индекс PMI еврозоны и ВВП США. Помимо этого внимание будет приковано выступлению Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К концу недели на российском рынке начнет преобладать осторожность в свете ожидания решения конгресса США по новым санкциям против России. Как ожидается, оно будет оглашено 29 января.

В минувшем году широко востребованными у наших клиентов стали инвестиционные идеи БКС. Они были интегрированы в мобильное приложение «Мой Брокер», которое, к слову, само по себе позволило нам подтянуть молодую, экономически активную аудиторию, а через опцию дистанционного открытия счетов дать возможность инвестировать в ценные бумаги людям, живущим в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, в течение года сохранялся стабильный интерес к открытию Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а также к операциям на валютном биржевом рынке.

Ощутимо вырос интерес к планированию – многие на свое опыте убеждаются, что технология ПФП – персонального финансового планирования – помогает вкладывать намного эффективнее, поскольку она учитывает стоимость финансовой цели человека, желаемый срок ее достижения, стартовую сумму инвестиций, которая имеется в наличии, доходы и основные расходы, возможность регулярно откладывать деньги, долговую нагрузку (если есть обязательства по кредитам), инфляционные риски на указанном временном горизонте и финансовые инструменты для достижения цели.

Использование ПФП позволяет избежать распространенных ошибок и помогает построить простую и понятную стратегию достижения индивидуальных финансовых целей, исходя из той ситуации, которая сложилась у инвестора и используя подходящие для него финансовые инструменты.

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