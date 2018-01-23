​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте

Компания Брусника начала строительство третьего дома квартала «Новин». Проект разработан европейским архитектурным бюро из Голландии.

Третий и четвертый дом «Новина» будут отличаться от первой очереди. Разработан новый архитектурный проект фасадов. Квартал будет состоять из четырех секций 8 этажей и 16-этажной доминанты. Так будет сформирован закрытый контур с приватным внутренним двором.

В отделке фасадов новых домов будут использоваться другие более теплые цвета и зернистость (более крупная и фактурная) штукатурка.

Сам фасад в новых домах будет иметь рельеф и выступающие окна. Сам дом не будет выглядеть монотонно – ритм задают окна разного формата и размера. Окна будут увеличенного формата с надежным теплым профилем.

Четыре дома квартала «Новин» получатся разными, в которых будет интересно жить. Такая архитектура отвечает современным тенденциям и будет актуальна долгое время.

В третьем доме большое разнообразие квартир – 3-х, 2-х и 1-комнатных квартир, студий с новыми планировочными решениями. Все квартиры будут с кухней-гостиной площадью от 13 до 30 кв.м. Высота потолков – 2,7 метра.

На последних этажах проектируются пентхаусы – большие квартиры с высокими потолками и панорамными окнами.

Одним из главных технологических отличий квартир в новом доме будет наличие теплых лоджий. Здесь установлен радиатор, это часть квартиры, которая станет новым пространство для жизни. При желании, её можно легко объединить с кухней-гостиной или жилой комнатой.

Чтобы не превращать квартиру в склад, в доме предусмотрены кладовые помещения площадью от 3 до 6 кв.м. Часть кладовок будут на одном уровне с паркингом.

Теплый подземный паркинг с высоким потолком позволит заехать на любой высокой машине. Подняться в квартиру можно на лифте из паркинга.

Особое внимание, при проектировании нового дома было уделено общественным пространствам, дворовой и придомовой территории.

В уличных карманах между домами первой и второй очереди будут сделаны общественные пешеходные пространства с местами для отдыха.

В новом доме вход во все подъезды станет возможен с улицы, а в сами подъездах будут сделаны просторные помещения для колясок и велосипедов с видеонаблюдением.

Двор квартала «Новин» – это безопасное закрытое пространство без машин. Возникает небольшой город, со своими улицами и площадями. Единое дворовое пространство для жителей 4-х домов настраивает на общение.

Дворы второй очереди «Новина» будут являться продолжением первого и второго дома. Двор будет развиваться, становиться разнообразнее. В этом пространстве будет интересно и комфортном всем жителям. Во дворе квартала нет асфальта, что формирует иную эстетику.

Во дворе между домами первой и второй очереди будет сделана большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. По периметру квартала будет велосипедная дорожка.

Оценить все преимущества нового дома квартала «Новин» и выбрать подходящую квартир в одном из трех домов, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.