Впервые вижу. ​Темные времена

Порой мне кажется, что сыграть Черчилля (как и Гамлета) — это обязательный пункт для карьеры каждого уважающего себя английского актера. Но! Актера, который хотя бы комплекцией походит на Черчилля. А тут приходит Гэри Олдмен и до неузнаваемости (я только по губам узнавала что это все-таки Олдман) перевоплощается и потрясающе воплощает легендарную личность. И это тот случай, когда грим ничуть не портит и не умаляет игру актера, а лишь органично ее дополняет. И недоумение от выбора в пользу обильного грима улетучивается с первого кадра. А если вспомнить, как хорошо Олдману даются эмоциональные монологи, то невозможно не признать, что для Черчилля, знаменитого своими речами, это отличный выбор.

Помимо того, что в фильме прекрасные актеры, декорации и пр., мне очень понравилась операторская работа. Очень редко такое пишу, потому что не всегда могу разграничить операторскую работу и режиссерскую. Но внутренний голос в этот раз сказал — браво оператору! Поэтому хвалю его за интересные приемы, удачные свет и ракурсы. Порой атмосфера напряженности и нервозности происходящего передавалась исключительно благодаря ему.

Сюжет фильма охватывает небольшой период времени, и если вы смотрели фильмы «Дюнкерк» и «Король говорит», то он будет еще одним взглядом на тот период и на ту ситуацию, но уже с точки зрения премьер-министра.

И я не знаю, влияние ли это интернета с его «фразами великих», или моего окружения, но практически все речи Черчилля были знакомы, хоть специально я в эту тему не углублялась. Так что сможете заодно проверить свое познания в истории.

Рекомендую к просмотру!