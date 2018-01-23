​Крыша поехала

Странное уголовное преследование Дмитрия Попова, удаление Владимира Базарова с политического поля Сургута подобными же приемчиками с применением силового нажима и воцарение в сургутской мэрии т.н. «новой команды» Шувалова-Жердева – звенья, как понятно, кажется, уже всем, одной цепи. Все полтора года неявно, но очень последовательно в сургутских кулуарах распространялось мнение о том, что «команда» работает под «крышей» прокуратуры и силовиков, и никто их не тронет. Наоборот: это они кого хочешь запрессуют и засудят. Отсюда – и многочисленные иски против предпринимателей, и общее ожесточение о «отмораживание» в отношениях с бизнес-сообщестом, не входящим в «зону интересов» «новой команды», и более серьезные публичные заявки на силовое превосходство в виде масок-шоу на хлебозаводе.

Откуда появилась эта «крыша»? Можно допустить, что при назначении нового главы, которого, вероятно, беспокоил «синдром дела Попова», новой сургутской власти был дан некий карт-бланш на реформы при гарантии не попасть под прессинг придирчивых силовиков. В самом деле, человека убеждают заступить на должность, с которой только что по уголовке согнали предшественника: он естественно будет требовать каких-то гарантий «индульгенции», хотя бы четко оговоренной по срокам. Вероятно, «индульгенция» была выглядела так: «вы работаете, вас не кошмарят. Покажите результат».

И вот прошло полтора года. Результат, скажем, своеобразный, Сургут сотрясает скандал за скандалом (чаще на пустом месте, что демонстрирует элементарное несоответствие «команды» занятым позициям. Вчерашний «вызов к доске» губернатором нашего несчастного главы тому лишнее подтверждение). В то же время «индульгенция» используется не для дела, а для «делишек». «Команда» вошла во вкус, ее агрессивность бьет все рекорды, издержки от ее решений для авторитета местной и окружной власти беспрецедентны. В предпринимательском сообществе царит стойкое убеждение, что против решений администрации бороться бессмысленно – и местная прокуратура, и силовики, и даже окружные суды стоят на страже ее интересов. Что же это за «крыша» такая, которая, несмотря на давно уже аннулированную «индульгенцию», все «крышует» и «крышует»?

В округе за «смелостью» сургутских чиновников наблюдали с удивлением, переходящим в замешательство. «Право на силу» было «приватизировано» самым беспардонным образом. Правда или нет, но, по слухам в самой администрации, один из замов регулярно проводит совещания с представителями федеральных силовых и контролирующих ведомств и раздает им поручения в отношении тех или иных предпринимателей. (Многие сургутские бизнесмены меняют налоговую регистрацию и уходят в соседние регионы – лишь бы уйти от «преследователей» из местных контролирующих и силовых органов). Последней каплей, вернее, последними двумя каплями, как представляется, стали, с одной стороны, наглый наезд сургутской мэрии на хлебозавод и, с другой, полная публичная беспомощность и неубедительность местной власти 19 августа – в день так называемой «сургутской резни», когда горожане остались наедине со своим внезапным страхом, а выдернутый из субботней нирваны глава города что-то пробормотал по бумажке, его крутой «борец с беззаконием» заместитель по безопасности вовсе исчез из публичного пространства, и губернатор Н. Комарова по обыкновению была главным ньюсмейкером.

Стало понятно, что «смелости» «новой команды» хватает лишь на направления, важные ей самой, где административным силовым ресурсом она готова пользоваться с максимальной эффективностью. Злоупотребление этим ресурсом (см. снова всю историю наезда на СХЗ, иски против предпринимателей) не могло не привести к тому, что и сами силовики начали испытывать ожидаемый дискомфорт и нести репутационные издержки. Но главный, политический, урон, безусловно, несла окружная власть, поскольку «предоставление крыши» недвусмысленно увязывалось с ней.

И вот настал декабрь – месяц, когда терпение в округе, похоже, лопнуло. Возможно, после анализа «силовой активности» чиновников Сургута, возможно, после очередной волны жалоб, а скорее всего, на фоне выборов президента, когда под шумок идет зачистка многих «токсичных» вопросов, но очередное плановое совещание с окружными правоохранителями закончилось, якобы, разговором о явной проблеме. Реакция не заставила себя ждать: сразу три неприятные новости прилетели на Энгельса, 8. Представление Шувалову на его заместителя Меркулова, с чего-то отказавшегося вести личный прием граждан под видеосъемку. Закрытие уголовного дела по одному из эпизодов по «делу Попова». И, наконец, самый серьезный удар по «новой команде» и персонально заместителю главы города по безопасности Жердеву – закрытие уголовного дела по Сургутскому хлебозаводу (Жердев, кстати, почти весь январь в отпуске с коротким перерывом; многие считают, что он может быть озабочен новым рабочим местом). Наконец, вчерашний, как метко подметил коллега Щеглов, «допрос экзаменатора», когда губернатор с плохо скрываемым пренебрежением выпытывала у сургутского главы, что же в Сургуте творится…

И хотя внешне пока (пока!) все выглядит так, словно «в Сургуте все спокойно», четыре этих эпизода свидетельствуют о том, что монополия на силовую «крышу» у «команды» исчезает, а у самой «команды» пошел обратный отсчет. Если верна информация о том, что лояльным отношением к сургутским чиновникам со стороны местной прокуратуры и силовиков заинтересовалось федеральное руководство, стоит ждать и дальнейших «неприятных новостей» для «команды». Что, увы, не отменяет ее активности на поприще войны с неугодными предпринимателями. Это как медведь в посудной лавке – ни себе, ни людям. До своего ухода, скорая неизбежность которого кажется очевидной, она успеет наделать дел. Ну, или делишек.