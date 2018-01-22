​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ

Наталья Комарова продолжает свое турне по городам Югры, вторым на очереди после Нягани оказался Сургут. К экономической столице у губернатора, кажется, особое отношение – она тут бывает чуть ли не чаще, чем в Ханты-Мансийске, но почему-то, как говорят наблюдатели, не особо общается с местной властью. По слухам, во время последнего визита – на открытие 50-метрового бассейна – Наталья Владимировна не только не обмолвилась словом с Вадимом Шуваловым, но и не дала ему слова в ходе общественной приемки. Казалось – уже и не поговорят руководители Сургута и региона, но поговорили.

После нескольких переносов по времени Наталья Комарова дала аудиенцию Вадиму Шувалову в его кабинете и в присутствии журналистов. Вообще это необычный формат – в классическом варианте чаще случается так: первые лица садятся за стол, перекидываются приветствиями и протокольными фразами, а затем журналисты удаляются, после чего разговор идет в рабочем русле. Но сейчас пресса смогла пронаблюдать всю беседу.

— Готовы? – спросила главу Сургута Наталья Владимировна, словно профессор на экзамене. Едва ли подобное начало беседы могло придать оптимизма Вадиму Николаевичу. И дальше стало ясно почему.

Губернатор перечислила вопросы «билета». Среди них была инвестпривлекательность города, программа комфортной городской среды, тема с дополнительным образованием и многострадальным кванториумом («недостаточно усилий было приложено на то, чтобы в Сургуте открылось подобное учреждение, какие уже есть во многих городах Югры», – сказала губернатор) и щекотливый вопрос с приватизацией муниципальных предприятий.

Пришло время отвечать. Глава отчитался, что с инвестициями у нас все в порядке, работа делается. Он сам провел за год 20 встреч с представителями российского и международного бизнеса, активно зазывая их в город. В то же время безнадежно устаревший раздел для инвесторов на admsurgut.ru заменился на более продвинутый отдельный портал, куда можно зайти и узнать все о нашей прекрасной территории. В итоге удалось подписать концессионное соглашение к «Новыми ключами» на развитие парка (200 млн рублей) и с «Леруа Мерлен» на строительство гипермаркета (1,5 млрд рублей).

Собственно, все. Тут Наталье Владимировне пришлось помочь – она напомнила главе Сургута, что в городе еще начнется реконструкция железнодорожного вокзала (ладно хоть его собственную цитату про модерн не напомнила), и резюмировала, что работа местных властей с инвесторами должна приводить не только к открытию порталов, но и (сюрприз!) к реализации проектов – количественно и качественно. «Нужны результаты. И чтобы из города не уходили те инвесторы, которые здесь уже закрепились», – намекнула губернатор.

Экзамен продолжился. Глава приступил ко второму вопросу – проекту комфортной городской среды.

— По проекту комфортной окружающей среды,– Вадим Николаевич явно от волнения оговорился в названии проекта, но оговорку это повторил несколько раз, – мы благоустроили 14 дворовых территорий, а также построили пешеходный мост в парке «Кедровый лог» и самую большую детскую площадку в парке «За Саймой».

Тут у губернатора вопросов не возникло. Зато возникла неловкая пауза, после чего Наталья Владимировна мягко напомнила:

— Давайте, по кванториуму, по дополнительному образованию...

Вадим Николаевич собрался и рассказал про кванториум: что уже известно место, что есть все документы, и даже закупки техники прошли, и строительство контролируют, и на 80 процентов оно уже готово.

— Когда вы его откроете? – уже пожестче спросила губернатор.

— Я хочу до первого ноль-третьего получить оборудование, закончить ремонт... – начал было Вадим Николаевич, но экзаменатор его перебила:

Я не об этом спросила. Когда откроете?

— После первого ноль-третьего.

— Так 31 декабря – это тоже после первого марта, – губернатор явно не хотела давать пространства для маневров.

— Давайте откроем до 18 марта, – нашелся с правильным ответом глава города. Это Наталью Владимировну удовлетворило.

Далее глава рассказал о том, что в Сургуте были выданы 8000 сертификатов на дополнительное образование, и что дети с удовольствием получают дополнительное образование по этим сертификатам. Тут случилось нечто.

— А вы выдаете сертификаты учетные или неучетные? – внезапно спросила губернатор. После очередной неловкой паузы она немного снисходительно продолжила, окончательно закрепив за этим разговором аллюзию на экзамен: — Хорошо, вижу, что не знаете. Давайте дальше. Приватизация.

Тут глава Сургута оказался более-менее готов: он заверил, что ни одна крупная приватизация не пройдет без публичного обсуждения, и что общественность обязательно будет к этому привлекаться. А сургутский хлебозавод и муниципальный рынок администрация выставила на приватизацию только по «инициативе трудовых коллективов». Интересно, инициатива какого трудового коллектива привела к дальнейшему силовому прессингу хлебозавода в течение целого года. Наверное, губернатору тоже было интересно, но на уже не стала совсем «валить». Спросила другое.

— Вы зафиксировали то, о чем вы говорите, правовыми актами?

— С думой – да, – начал было Вадим Николаевич, но не угадал.

— С думой – понятно, – с полуулыбкой напомнила Наталья Владимировна, которая, будучи губернатором и бывшим мэром, точно знает, что такое Устав города и как там прописан порядок взаимодействия администрации и думы. — Как вы пропишете взаимодействие с гражданами?

Надо напомнить, что именно после интересных инициатив сургутской администрации Наталья Комарова пришла к тому, чтобы обязать муниципалитеты согласовывать приватизацию активов только при участии общественности, и поручила придумать, как это сделать.

— С гражданами – через публичные слушания, – продолжил Шувалов.

Опять мимо.

— Может, слушания, – как будто с легким вздохом продолжила Наталья Владимировна, прекрасно зная, что практически неработающий институт публичных слушаний прописан во всех уставах городов. – Тут у вас есть свобода действий, но это должны быть реальные механизмы, которые позволят каждому желающему жителю принять участие в обсуждении этих вопросов.

Разговор прервался неожиданно. Журналисты напряглись в ожидании, что сейчас прозвучит какое-то резюме из уст губернатора, но нет. Все встали и грустно потянулись к выходу, глава и губернатор молча сидели за столом. Казалось, что разговор продолжится и там прозвучит что-то самое интересное, но тоже нет. Вадим Шувалов вышел из кабинета сразу за журналистами, чтобы найти участников следующей встречи с Натальей Владимировной.

А так хотелось узнать оценку.