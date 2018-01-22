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​Непреодолимое желание проголосовать

Скоро будет пять лет, как ушла из жизни Софья Александровна Гольдферд, баба Соня, мудрейшая из женщин, до глубокой старости сохранившая острый, пытливый ум, способность дать точную оценку происходящим событиям и поступкам людей.

Баба Соня консультировала Рязанова, Сидорова, Филипенко, всех значимых управленцев начала 21-го века. Когда что-то не ладилось, они встречались с ней, подолгу разговаривали, порой выслушивали нелицеприятные вещи и... обретали уверенность, находили оправдания своим действиям или новые пути решения проблем.

Софья Александровна не то, чтобы боготворила этих успешных, влиятельных представителей местного истеблишмента, но их появление, деятельность и достижения в конкретный исторический отрезок времени считала, если не божьим промыслом, то судьбой, неизбежностью. Отсюда – должное почтение, кстати, обоюдное.

Баба Соня, пережившая на своем веку немало горестей и казавшаяся бесстрашным человеком, многого боялась. Особенно возвращения прошлого. Ее лояльность президенту, губернатору, руководителям крупных компаний зиждилась на простом, прагматичном выборе пусть беспокойной, не всегда хорошей, но все-таки не голодной жизни. Лет десять назад во время очередной предвыборной кампании сказала: «Ты дурак или не понимаешь, что такое ужас? Запомни юноша, никогда, никогда Россия не была такой сытой, как сейчас. Исходи из этого». Мощнейший и абсолютно справедливый аргумент в споре о настоящем и будущем, несмотря на все ошибки и перекосы внутренней политики, очередной экономический кризис и ощущение постепенного сползания вниз.

С тех пор воды утекло будто бы немного. Сытости поубавилось, страхов стало больше. Неуверенность в завтрашнем дне, страхи рождают непреодолимое желание проголосовать на предстоящих выборах «правильно». Депрессивные чиновники зашуганы своими авторитарными руководителями, ставшими настоящими тиранами и параноиками, страдающими либо от комплекса собственной неполноценности, либо от еще большего страха перед вышестоящим начальством. Бюджетники давно поняли, что лояльность и личная преданность гораздо выгоднее квалификации и готовы всякий раз ее продемонстрировать, опасаясь разрушить мир скромного достатка, остаться на бобах в старости. Большинство работающих граждан полагают, что всякие изменения, скорее всего, только ухудшат ситуацию, поэтому придут на выборы с непреодолимым желанием проголосовать так, чтобы не было хуже.

А если страхи эти отсутствуют или преодолимы, что может быть причиной появления твердого намерения прийти на выборы, изъявить свою волю? Лично у меня ответа на этот вопрос пока нет.

Продолжение последует.

P.S. В 2013 году, в одном из своих последних интервью газете «АиФ» Софья Александровна Гольферд предрекла Сургуту еще 7-8 лет сытости и преуспевания. В дальнейшем город, по ее словам, будет неизбежно «провинциалиться», если упустит свой шанс стать образовательным центром. Без комментариев.

Еще одна цитата из того же интервью: «История идет своим чередом, по своим законам. Создаются условия, и процесс запускается сам собой. Мы наедимся, напьемся и станем лучше!». Похоже, ни олигархи, ни простые смертные пока что не наелись и не напились, потому как в свете последних событий (политических, экономических, криминальных), мысль о том, что мы стали лучше, даже не закрадывается.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 364, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:14
Были у кого иллюзии что Сургут - столица!? Всегда был провинцией ей он и останется... Упустили исторический момент. Про болтали, так бы сказал. Бюджетники они в любой стране одинаковые, пенсия социальные льготы.. Нет желания терять никому руководство она что? Приходит и уходит, а стабильная зарплата и соц гарантии плюс льготы они остаются..
йося
не нравится
Сегодня в 14:43
Пока сверьху указюлина не прилетит ни одна чиновничья тушенька не пошивелится, строчим налаженные отчетики, получаем гарантированное баблишко угождаем начальнику и.... жисть удалась.
а кто сверьху, да такиж токма выше, блат, тупизна, некомпетентность, чинопочитание, попу лизм. Инициатива наказуема.
Пока сверьху не прилетит ничего не зашивелится.
Сытые, да сегодня сытые, в сургучье зажравшиеся я бы сказал,
так вот пока не будет большой беды так мы и до тотальной гомосятины дойдем, большая беда это как очищение, смывающая всю эту каросту,
а что касаенмо Софы, таки про покойников либо хорошо, либо никак, так вот под конец баба Софа к сожалению была уже никак, так что зря ты тут Толян распинашся
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:49
Ну, у простых смертных то, которые заняты каждый своей работой, как бы народные представители есть в лице как бы народных избранников. Которые видимо уже и переели и перепили, да так, что им уже и невмоготу защищать интересы народа, так и не начав…
Остается ждать условия, когда процесс запустится принудительным образом.

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​Непреодолимое желание проголосовать
Сытости поубавилось, страхов стало больше. Неуверенность в завтрашнем дне, страхи рождают непреодолимое желание проголосовать на предстоящих выборах «правильно».
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