Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием

Говорить о том, что подобные ситуации легко предотвратить, — нельзя. Никто и никогда не был готов к внезапным нападениям ни в школе, ни в клубах, ни на улице. А искать виноватых можно бесконечно, но это ничем не поможет ни детям, ни нам, родителям.

Но есть несколько конкретных советов, которые родители могут дать своим детям на случай чрезвычайных происшествий.

01 Всегда носить с собой зарядку для телефона

Никто не знает, где ребенка могут задержать обстоятельства, а остаться без связи — последнее дело.

02 Соображать быстро и постараться сбежать

В ситуациях, когда нападения происходят в закрытых помещениях, решающими становятся первые несколько секунд, когда еще есть шанс выйти или укрыться,пока бандиты или террористы не успели оцепить помещение и взять его под полный контроль. Но именно в эти секунды обычно никто не понимает, что происходит. Объясните ребенку, что важно быстро сориентироваться, а это возможно только при готовности к чрезвычайной ситуации.

03 Изучить правила из курса ОБЖ (скучно, но действенно)

Что делать при захвате заложников; как остановить кровотечение при ранении; как вести себя при пожаре и задымлении; как выходить из паникующей толпы; как правильно прыгать с высоты 2–4 метра.

04 Не действовать коллективно

Подростки подвержены стадному чувству, и в любой чрезвычайной ситуации они не принимают решений самостоятельно, а ориентируются на лидеров или действуют по принципу «как все». Но сбежать или укрыться в первые секунды получается в основном у быстродумающих одиночек.Идеи из серии «давайте мы все вместе побежим» или «давайте мы будем сопротивляться» — не лучшее решение. Если группа подростков начнет совершать резкие движения, то напавшие могут применить оружие.

05 Выполнять требования, не привлекать внимания, не делать резких движений

Если ребенок не успел убежать или спрятаться в первые секунды или минуты после нападения, ему не стоит привлекать к себе внимание преступников, дискутировать и спорить с ними, плакать или возмущаться.

06 Занять самый защищенный угол

Это может быть место под столом или партой, у шкафа или между стеллажами. Задача ребенка — не сидеть в простреливаемой зоне, то есть у окон, дверей и посередине помещения. В случае штурма можно пострадать в том числе от пули спецназа.

07 Приготовить любое подобие повязки на рот и нос

Подойдет майка, шарф, колготки, рукав рубашки и даже носок. Если есть вода — ткань надо намочить (при этом надо помнить, что моча — фильтр гораздо более крутой, чем обычная вода). Если ребенок почувствует запах дыма, газа, любой другой странный запах или услышит кашель других, то, не теряя ни секунды, ему следует применить эту повязку — она может спасти жизнь.

08 Не паниковать и быть начеку

Расскажите ребенку, что надо собрать в кулак все свои силы, терпение и разумность и постараться подготовить несколько планов отхода на разные случаи. Надо быть готовым использовать шанс бежать, если что-то отвлечет преступников. Но не рисковать зря.