Поспешили осудить

В интернете набирает обороты ситуация вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видеоролик-пародию на песню «Satisfaction».

Пользователи интернета разделились на два лагеря: кто-то мальчишек поддерживает и считает видео забавным, кто-то же узрел в нем сексуальные отклонения или «оскорбление мундиров» и считает, что парней необходимо отчислить.

Реакция вышестоящих людей и ведомств последовала молниеносно. Ректор УИГА Сергей Краснов присоединился ко второму лагерю — тем, кто считает такие развлечения неприемлемыми. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов успел, так сказать, «переобуться»: сначала его пресс-секретарь заявил, что Морозов считает это видео «большим оскорблением и Ульяновской области, и ветеранов», а затем губернатор уже на своей странице в соцсети написал совсем иное, отметив, что курсанты «должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку».

Вслед за негативом в сети быстро стали распространяться посты с просьбой не отчислять курсантов (плюс ко всему была создана петиция, которую подписали на текущий момент более 40 тысяч человек), а также видео-аналоги, созданные студентами других ВУЗов страны и даже военнослужащими других стран.

Учащихся УИГА также поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который не согласен с мнением ректора института и считает, что тот должен был полностью встать на сторону своих студентов и защищать их от нападок.

Эта ситуация, разворачивающаяся вокруг нашумевшего видео, отлично показывает, что в России все, что выходит за рамки «норм», лучше сразу считать злом. Современные бюрократы, а также некоторые представители (далеко не все!) старшего поколения настолько бояться встать на сторону чего-то смелого, необычного, нетривиального, выходящего за рамки их повседневной серости и рутины, что готовы сверх всей строгости закона «отсекать головы» неугодным.

Хотя в конкретном рассматриваемом случае можно было просто подождать сутки, и увидеть адекватную реакцию масс, а не обращать внимание на штампы, которые ради горячих заголовков использовали зарубежные и некоторые федеральные СМИ.

Кстати, ролик, снятый студентами УИГА — это «ремейк» видео, снятого в 2015 году британскими военными.