Тупоумие штабистов Навального прямо пропорционально его самомнению. То есть – чрезвычайно.

Доказываем:

– какой-то не гражданин России засадил Навальному денег на счет. Пожертвовал;

– бухгалтерия этого промоутера российских коррупционеров не отследила этот момент и Навальный попадает под наезд с обвинением его в том, что он иностранный агент;

– вместо реагирования адекватного ситуации – типа «щас все возвернем окаянному жертвователю, я дико извиняюсь, что так получилось», Навальный начинает нападать. Точно так же может сердиться на розетку ребенок – за то, что та бьет током;

– прикольно, что к воплям Алексея Анатольевича присоединяется дружный хор, в общем-то, неглупых людей из числа сторонников и не очень.

Но ведь все очень просто.

Если со времени поступления денег на счет Навального от иностранца и до возврата ему пожертвования остаток по счету ни в какой момент времени не был ниже, чем сумма пожертвования от иностранца, то ни о каком «иностранном агентировании» Навального речи быть не может. Ведь деньгами этого иностранца никто не воспользовался! Впору вернуть пожертвование этому иностранцу или загнать в бюджет государства – всех дел-то.

Но если остаток денежных средств на счете после поступления иностранной помощи хоть в какой то момент был меньше чем сумма этой иностранной помощи, то...

... можно начинать читать этот пост с начала.

Ладно бы речь шла о финансировании новичка на российских выборах. Нет ведь.

И тут приходит на память кампания в Новосибирске-2015. Шуму было, а подписи-то собрать не смогли, чтоб выдвинуться.

Вот и теперь. Шуму, пыли, а денежки-то из-за рубежа взял.

Назовите мне хоть одну страну, в которой выборы президента можно финансировать из за рубежа?

Чего тогда пылим-то, господа бойкотчики?

Как так можно: с одной стороны уметь распутывать сложнейшие коррупционные связи, а с другой стороны не уметь вести собственную бухгалтерию?