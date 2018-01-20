Парк или аттракционы? Или все вместе? Аудитория siapress.ru пока не определилась // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru разделилась почти поровну в вопросе о том, следует ли строить парк аттракционов внутри парка «За Саймой». С минимальным перевесом (48,3 процента) «победила» сторона, которая считает, что подобных строек в главном и центральном городском парке быть не должно. Обратного мнения придерживаются 46,4 процента наших читателей. Еще немногим более пяти процентов не смогли определиться с ответом.

Это значит, что строить аттракционы в парке «За Саймой» как минимум рановато. Подобный разброс голосов говорит о необходимости провести большое общественное обсуждение на тему качественного наполнения этого парка.