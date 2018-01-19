​Концертный репертуар Сургутской филармонии на январь-февраль

Коллективы и солисты филармонии представят жителям и гостям города девять концертных программ для взрослых и детей. Среди них – концерты, посвящённые празднованию Татьяниного дня, Дню Святого Валентина, Дню защитника Отечества.

На сцене выступят: Симфонический оркестр Сургутской филармонии, концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», хоровая капелла «Светилен», ансамбль русских народных инструментов «Ларец», ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка», ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд», солисты филармонии.

Кроме того, у юных зрителей и их родителей есть возможность бесплатно познакомиться лучшими сказками из репертуара Московской государственной академической филармонии. Видеотрансляции состоятся 20 января и 17 февраля в рамках реализации проекта Министерства культуры РФ и Московской филармонии «Всероссийский виртуальный концертный зал».

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