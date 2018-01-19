Все-таки посоветоваться надо было, Вадим Николаевич. Аудитория siapress.ru высказалась о «сквере Губачёва» // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru скептически оценили историю с установкой памятного знака бывшему директору ГРЭС-1 Владимиру Губачеву и переименование сквера Энергетиков в «сквер Энергетиков имени Губачева». Правильным решением это (переименование) назвали только 20 процентов проголосовавших, 35 процентов респондентов почитали это неправильным решением, а почти половина — 45 процентов нашей голосующей аудитории — вообще оказались не в курсе происходящего. Что неудивительно — какую-то предварительную информацию об этом найти было просто невозможно.

Непонимание сургутян очевидно: почти 77 процентов наших респондентов считают, что Вадиму Шувалову стоило бы посоветоваться с широкой общественностью, прежде чем переименовывать известный городской сквер в честь своего бывшего шефа. Совсем немногие не согласны с этим мнением: 13 процентов проголосовавших полагают, что советоваться было необязательно, а десять процентов не смогли определиться с ответом.