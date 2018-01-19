ВИДЕО ДНЯ. Владимир Жириновский: Они что напились, пьяные? Они танцевали!

Прокуратура не нашла оснований для отчисления курсантов Ульяновского института гражданской авиации. При этом ректору вуза внесено представление в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, — передает «Интерфакс». Скандал возник из-за видео в интернете, где молодые люди танцуют в общежитии в нижнем белье. Их могли отчислить. Прекратить гонения на курсантов тем временем потребовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, «общежитие является их домом и никто не имеет права туда подглядывать».

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