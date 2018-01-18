​Ошибка заместителя

Абсолютно согласен со статьей Анатолия Ваца о том, как наша городская власть подвела черту под историей многострадальной станции юных натуралистов. Хочу несколько расширить эту тему и постановку вопроса.

Есть у нас один объект, за который в свое время общественность схватилась всеми руками, ногами и зубами и не позволила уничтожить – Дом пионеров. Сколько копий было сломано вокруг него, сколько сопротивления его сторонникам пришлось преодолеть только ради того, чтобы сохранить его статус-кво. Правда, пока у неравнодушной общественности не хватило сил, чтобы простимулировать власть к каким-то конструктивным действиям. Впрочем, от деструктивных удержали – и то хорошо.

Вспоминается бывший замглавы Сургута Александр Шатунов, который назвал Дом пионеров «гнилью» и выразил решение городской администрации его снести. О последствиях позже писал Тарас Самборский – эти слова и намерения Шатунова поставили точку (и крест) на его карьере в нашем городе. Теперь о нем вспоминают как о человеке, который снес рынок на Набережной (ничего не построив взамен), не снес автосалон Land Rover, и хотел снести Дом пионеров. Кстати, станцию юннатов он вроде как хотел достроить, но, как и другие амбициозные проекты молодого зама, это осталось лишь на словах.

Заметьте, Дом пионеров стоял и продолжает стоять, а Шатунова в городе уже нет.

И вот мы видим, как «наследник» кресла Шатунова, нынешний зам по строительству (тоже, к слову, москвич) Роман Меркулов смело выдвинулся на то же поле с граблями, по которому прогулялся его предшественник – заявил о скором сносе недостроенной станции юннатов.

Конечно, масштабы объектов сравнивать сложно. Дом пионеров – историческое здание, где учились многие сургутяне, оно сочетает в себе огромную нематериальную ценность вкупе с очень низкой ценностью материальной. Отреставрировать его – даже путем полной замены всего снаружи и внутри – дело каких-то десятков миллионов рублей, то есть более чем исполнимая задача. Станция юннатов – долгострой, который не успел обрасти народной любовью, а на его завершение требуются сотни миллионов рублей, если не целый миллиард.

НО!

Это не означает, что ценность станции юннатов нулевая и ее снос не вызовет расстройства у сургутян. Все-таки она строилась на деньги городского бюджета, этот вопрос много обсуждался, вокруг него сложилась целая история. Меркулову это не понять, ему до этого дела нет (как и Шатунову не было дела в кейсе с Домом пионеров). Утверждение замглавы по строительству о том, что «здание аварийное, поэтому его нужно снести» по отношению к объекту, который стоит законсервированным уже много лет и никому не мешает, вызывает вопросы. Очень специфические, сургутские вопросы, приезжим они зачастую непонятны.

Первый из них: а что у нас в городе Меркулов построил, чтобы получить хоть какое-то моральное право что-то у нас сносить? То есть Шатунов хотя бы пообещал какие-то большие проекты: развязки, академии дзюдо – хоть какое-то видение будущего. Меркулов тихо пришел, не сделал ничего, даже не обрисовал своего видения того, как Сургут может и должен строиться и развиваться (разве что он примет участие в возведении парка аттракционов на Сайме – то еще достижение), а уже собирается сносить то, что имеет в нашем городе историю. И ладно бы нам дали какое-то видение будущего у освободившейся территории, ее перспективу. Но об этом речи не идет. Просто снести — и все. Странно, да?

Второй: если власть готова вложить деньги в снос объекта, который стоит и никому не мешает, не создает опасности, не требует текущих затрат, и, мягко говоря, не является супер-приоритетным вопросом для города (вот его достройка – стало бы супер-приоритетом) – зачем это делается? Опять же, после полуторалетнего наблюдения за действиями новой команды, есть большие сомнения относительно перспектив (и владельцев) участка земли, на котором стоит несчастная станция юннатов.

Третий, вытекающий из второго: а каких-то конструктивных проектов у заместителя по строительству нет? Например, чуть менее года назад, в апреле 2017, у сургутской администрации появился якорный инвестор для полной реконструкции Дома пионеров – Сибпромстрой. И с тех пор ситуация никак не сдвинулась. Получается, сносить Меркулов сотоварищи готов, а строить и реконструировать то, что останется в истории города (в хорошем смысле, а не как автосалон Land Rover) – нет?

После слов Шатунова о «гнили» до его ухода из городской администрации (кстати, по инициативе Вадима Шувалова) прошло чуть менее месяца. Меркулов выразил желание снести станцию юннатов, условно, в середине января. Давайте смотреть, что будет дальше.