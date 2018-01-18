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Погружаться в купель без подготовки опасно! В прошлом году одного окунувшегося не спасли...

Несмотря на то, что регулярное моржевание, при отсутствии медицинских противопоказаний, оздоравливает организм, однократное погружение в прорубь вызывает сильный стресс.

В прошлом году в Югре во время крещенских купаний умер мужчина. Ему стало плохо почти сразу после того, как он окунулся в иордань. Врачи оказали первую помощь, но спасти его не удалось. Безусловно, эта ситуация не может не тревожить нас, врачей. Окунаться в ледяную воду должен подготовленный человек. Подъем артериального давления в холодной воде – закономерная реакция, развивающаяся от спазма периферических сосудов в ответ на холодовой раздражитель. Это может спровоцировать внезапный инфаркт, нарушение ритма, инсульт.

Предостерегаем от купания пенсионеров и детей. С точки зрения доказательной медицины, рассуждения о том, что во время погружения в ледяную воду вырабатывается большое количество адреналина, который защищает ослабленный организм в дальнейшем, беспочвенны. Идея очищения и духовного оздоровления, заложенная в самом празднике Крещения, хороша, но относиться к этому мероприятию следует с умом. Нужно ориентироваться в своих показателях здоровья и осознавать все риски. Здоровым людям, которые приняли решение, что крещенское купание им необходимо, нужно соблюдать следующие правила:

1. Не употреблять в этот день спиртное.

2. Подходить к проруби в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

3. Перед купанием растереть тело жирным кремом, который создаст защитную пленку.

4. Не нырять.

5. В случае ухудшения самочувствия, незамедлительно обратиться к врачу.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 64, комментариев: 0


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