​Молоко: мифы, слухи, правда

В наш век всеобщей популярности подтянутого и спортивного тела отовсюду слышно о том, что, необходимо питаться сбалансированно и правильно. Что необходимо кушать определенные продукты, а отступление от рациона – значит потеря формы и здоровья. Огромное количество радикально настроенных диетологов, веганов, ряда бодибилдеров и фитоняшек все больше настаивают на том, что молоко и молочные продукты едва ли не самый опасный враг человеческого организма.

Наверняка вы слышали что-то из серии:

Молоко – для детенышей животных, а не для людей;

Молоко провоцирует гниение желудка;

Коров жестоко эксплуатируют, у них появляется мастит, а в их молоке – гной;

Молоко вымывает кальций из костей и прочие ужасы из разряда городских легенд.

Список можно продолжать бесконечно. Стоит ли доверять всему, что говорят люди, особенно если они, как правило, не имеют ни специального медицинского образования, ни достаточного уровня знаний?

Кому нельзя?

Молоко может быть противопоказано определенным категориям людей, например,

Больным гастритом или язвой желудка;

Страдающим дефицитом лактазы – гормоном, отвечающим за переработку лактозы;

Детям до 1 года.

Это основные ситуации, когда от употребления молока возможно заменить кисломолочной продукцией. Для всех остальных оно будет крайне полезным элементом рациона.

В чем кроется польза молочных продуктов

Сторонников молочной продукции конечно же в разы больше, чем противников. Мы много слышим о том, что нужно употреблять молоко и молочные продукты. О пользе пишут в Интернете и говорят в рекламе. При этом мало кто доходчиво объясняет, почему именно оно приобретает такие чудодейственные свойства.

1. Молоко и молочные продукты приносят в организм кальций и фосфор. Как? Животные белки, содержащиеся во всех видах молока и его производных, очень схожи с человеческими по своему составу. Каждый белок состоит из маленьких кирпичиков – аминокислот, которые, попадая в кровь, формируют уже те белки, которые необходимы нам. Благодаря этому улучшается синтез тканей и начинается поступление минералов и микроэлементов. По этой же причине молоко хорошо усваивается.

2. Молоко придает энергии. Как? То же привычное нам коровье молоко содержит в себе в среднем 3,2% жиров. Эти самые животные жиры, попадая в организм, расщепляются и производят энергию. Они же провоцируют выработку половых гормонов, тем самым благотворно влияя на репродуктивную функцию.

3. Молоко благотворно влияет на пищеварение. Нашему организму для переваривания пищи необходима соляная кислота, но иногда её вырабатывается слишком много, что провоцирует неприятные ощущения. Кислотность молока гораздо ниже желудочной, поэтому, попадая в организм, молочная плёнка обволакивает стенки желудка и тормозит разрушительное действие кислот.

4.Молоко полезно при болезнях сердца. Казеин – сложный белок, один из основных в молоке и кисломолочных продуктах. Он состоит из незаменимых аминокислот (тех, которые организм человека не может синтезировать), поэтому является очень важным пищевым белком. Некоторые элементы имеют свойство снижать кровяное давление, что благотворно влияет на людей с ишемической болезнью сердца, гипертонией. Особенно в этом смысле полезно топленое молоко.

Это объяснения наиболее популярных свойств молочных продуктов. Теперь давайте рассмотрим те, которые не являются широко известными, но имеют колоссальное значение для организма человека.

То, о чем многие не знали

Помимо общепринятых особенностей, молоко имеет целый ряд свойств, которые известны только в самых узких кругах.

Лецитин и холин – вещества, очень близкие по составу друг к другу и важные для клеток человеческого организма. Лецитин – это жировое соединение, встречающееся в продуктах растительного и животного происхождения, в том числе и в молочных продуктах.

Это вещество – основной источник В фосфатидилхолина, который просто необходим нашему организму, но в форме медицинского препарата стоит очень дорого. Зато в молоке он содержится в невероятных количествах, способствуя синтезу клеток, в том числе и нервной системы, и очень полезны для печени.

Витамин А имеет огромное количество полезных свойств: обновление клеток эпителия (залог молодости и красоты!), формирование скелета, обеспечение функционирования половых желез – гонад (его недостаток вызывает нарушение менструального цикла и бесплодие у мужчин). Причем, если принимать это вещество в виде препарата может привести к его токсическим действиям, а вот употребление в составе молока и молочных продуктов обеспечит красотой и здоровьем и поможет выдержать необходимую норму.

Не зря издревле молоко считалось чуть ли не панацей от всех болезней. Да и сейчас многие настои и отвары делают на молочной основе, что только усиливает их действие. Молоко содержит в себе ацидофильные бактерии, которые вырабатывают лактолин и лактомин. Эти вещества имеют антибиотические свойства, а кислая среда желудка активизирует их.

В одном только коровьем молоке содержится больше пяти процентов углеводов, состоящих преимущественно из легкоусвояемого сахара лактозы. Это особенно важно, когда речь заходит о детях – для них молочные продукты являются очень ценным источником энергии.

Один из важных неорганических элементов, о котором никто не вспоминает – цинк. Он незаменим, поскольку провоцирует метаболизм нуклеиновых кислот. А самое важное его свойство – цинк обеспечивает укрепление иммунной системы, поскольку принимает участие в выработке лимфоцитов.

Где купить качественные молочные продукты?

В Тюменской области 23 молочных завода и 54 мелких подсобных хозяйств, которые реализуют молоко для производства йогуртов, творога и сметаны. Однако не каждый переработчик может похвастаться званием «честный производитель».

По результатам внезапной проверки Россельхознадзора такого звания удостоилось компания «Золотые луга». Одно из лидирующих молокоперерабатывающих предприятий на Урале и Сибири производит молочную продукцию на любой вкус. От классической молочной продукции – молоко, масло, сметана и творог, до специальной линейки продукции – «Живи Здорово». «Живи здорово» это специальная оздоровительная линейка кисломолочных напитков с пользой для здоровья: наринэ, ацидофилин, биопростокваша и кефир с лактулозой.

Подведем итоги

В этой статье мы всё-таки смогли подойти к пользе молока с более глубокой научной точки зрения. Выделим некоторые наиболее значительные моменты:

Молоко дарит красоту и молодость благодаря высокому содержанию витамина А. (Вспомните только, что царица Клеопатра, считавшаяся одной из самых прекрасных женщин своего времени, регулярно принимала молочные ванны!);

Молоко укрепляет и поддерживает иммунитет, чему способствуют цинк и ацидофильные бактерии;

Молочные продукты благотворно влияют на репродуктивную функцию – заслуга витамина А и многочисленных животных жиров, эстрогенов;

Молоко улучшает пищеварение благодаря своей низкой кислотности.

Из всего этого можно сделать вывод, что молоко – это обязательная составляющая рациона человека, независимо от возраста и пола, а его богатый состав и обеспечит красоту и здоровье на долгие годы.