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​Запредельное ноу-хау

Заместитель главы Сургута Роман Меркулов сообщил, что недостроенное здание станции юннатов точно снесут.

Худшая из местных новостей последнего времени. По нескольким причинам. Первая. Если снесут, возврата к теме не будет никогда. Станция юных натуралистов (по-новому – эколого-биологический центр) в ее нынешнем состоянии постепенно зачахнет и умрет как безнадежный больной.

Вторая. Уникальное учреждение дополнительного образования с собственной и единственной в своем роде базой (чего стоит мини-зоопарк, входящий в сотню официальных евразийских зоопарков, несмотря на свои скромные размеры), где занимается полторы тысячи детей, знающих, что такое исследовательская работа и ежегодно занимающих первые места на олимпиадах и в конкурсах, ЛИШИЛИ БУДУЩЕГО.

Третья. Решение в строительстве станции было правильным и своевременным, проект перспективным. Не хватило политической воли, настойчивости, нескольких десятков миллионов, чтобы пройти точку невозврата, когда достроить стало бы выгоднее, чем снести.

У меня всего два вопроса. Кто поставил точку, привел аргументы, против которых не попрешь? Ведь любому мало-мальски технически грамотному человеку понятно, что найти инженерные решения проблем недостроенного здания несложно, будь то трещина в фундаменте или даже полное его разрушение. Все дело в желании и ресурсах.

В этой связи второй вопрос: все ли было сделано, чтобы сохранить и все-таки достроить новый дом для, повторюсь, уникального образовательного учреждения?

Обращалась ли исполнительная и представительная власть с просьбой, мольбой, заклинаниями, криком о помощи к губернатору, окружному парламенту, нашим сенаторам и депутатам Государственной Думы? Есть ли документальные свидетельства обращений?

Кстати, прошлый год был годом экологии и юбилея Сургутнефтегаза. На фоне растущих цен на нефть можно было воспользоваться ситуацией и обратиться всем миром к Владимиру Леонидовичу. Сургутнефтегаз тратит огромные деньги на экологическую безопасность. Вдруг нашел бы средства на экологическое воспитание и образование,тем более, что потребность в специалистах этого профиля из года в год только растет, да и не склонны юбиляры такого масштаба решительно отказывать в подарках родному городу.

Наконец, прорабатывался ли вопрос о самообложении граждан? Законодательство позволяет ввести разовый платеж, обязательный для всех взрослых граждан муниципалитета для решения конкретного вопроса местного значения.

Похоже, подобные попытки не предпринимались или были зарублены на корню на этапе зарождения мысли, как неуместные, крамольные, почти якобинские, иначе мы бы об этом знали.

Ломать, как известно, не строить. Но даже ломать что-либо безнадежно ветхое из прошлой жизни не всегда полезно, лучше отреставрировать. А уж ломать будущее – это какое-то запредельное ноу-хау сургутско-костромского разлива.

Есть еще одна версия происходящего. Кому-то при деньгах или при власти шибко нравится кусок земли с недостроенной станцией стоимостью в десятки миллионов рублей и перспективой на сотни. И этот кто-то ловко все обтяпывает, может быть, даже заинтересовал определенным образом людей, принимающих решения. В этом случае спасения нет, точно снесут.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 159, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:53
Зачем гигантоманиец страдали? Сколько денег угробить? Зарегистрировать незаконченное строительство страшно? Округ готов взять но надо зарегистрировать как положено и все.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:59
Вац, самообложись сам
сэнсей
не нравится
Сегодня в 15:32
Просто надо думу и администрацию собрать всех на старой станции юных натуралистов- пусть посмотрят ее состояние и востребованность для города новой станции сколько ребятишек ходит на кружки и как все это интересно им.Ради будующего поколения сургутян.люди будьте людми.

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Мнения

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Кристина Кожокарь, врач-кардиолог Сургутского ОКД Сегодня в 15:32
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​Запредельное ноу-хау

​Запредельное ноу-хау
Если снесут, возврата к теме не будет никогда. Станция юных натуралистов в ее нынешнем состоянии постепенно зачахнет и умрет как безнадежный больной.
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