Читатели siapress.ru оценили работу администрации и думы Сургута. Вроде хорошо, а вроде есть сомнения // ИНФОГРАФИКА

Голосующая аудитория siapress.ru оценила работу администрации города Сургута. Вроде как картинка благостная — лидирующую позицию занимает ответ «хорошо» — 31,5 процента. Далее идет «очень плохо» (почти 22 процента), «удовлетворительно» (16 процентов), «отлично» (11 процентов), а ответы «плохо» и «не знаю» набрали между 9 и 10 процентами.

Одно смущает: большой разброс в оценках. Мы совершенно случайно успели «заснять», как выглядел опрос после первых 100 голосов (как правило, после этого предела процентовка ответов уже кардинально не меняется):

Однако конкретно в этом голосовании все изменилось кардинальным образом. Это можно списать на какие-то накрутки, а может быть, действительно, наши читатели резко обрели пиетет к администрации города, например, после установки теплых павильонов.

С оценкой работы думы города в 2017 году все более гладко (и, заметьте, на 370 голосов меньше, чем у соседнего опроса про администрацию). Лидирует характеристика «хорошо» (37,7 процента), далее идут «удовлетворительно» (21 процент), «плохо» (17 процентов) и «очень плохо» (14,5 процента). Самый маленький показатель — у ответа «отлично» — 2,5 процента. Не смогли определиться с ответом 7,2 процента наших респондентов.