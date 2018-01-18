​Помогите Артемию вернуть здоровое детство!

Обращаюсь от всей нашей семьи с просьбой о помощи нашему малышу! Уверена, что не смогу передать всей своей боли, и никогда не думала, что вынуждена буду просить о помощи. Но так повернула жизнь…

Артемий родился на свет совершенно здоровым ребенком. С первых дней жизни он с большим любопытством познавал окружающий мир и быстро развивался. В полгода ему сделали очередную прививку АКДС, которая в буквальном смысле разделила его короткую жизнь на «до» и «после».

После обширного кровоизлияния в мозг во время операции малыш все время находится в неактивном состоянии. Сейчас Артемию три года, он заново учится сидеть, ползать, держать голову. Надежду на здоровое детство ему дают только постоянные реабилитации, средств на которые семье не хватает.

Малыш все слышит, видит и чувствует, каждый день у нас усердная работа над возвращением его здоровья.

Нам необходима финансовая помощь в реабилитационно-восстановительном лечении в Китае (данные с подтверждением и счет на оплату ). Нужна большая сумма: один курс лечения (3 месяца) стоит 630 921,00 рублей. Доходы не позволяют нам оплатить лечение.

Мы были во многих РЦ в России, но динамика незначительная, нейрореабилитации в России, к сожалению, нет!

Помогите Артюшке вернуться в счастливое детство!

Будем признательны за любую финансовую поддержку.

Номер карты (в «Сбербанке»): 4276 6700 2465 9996

Получатель: Юлия Игоревна В.

Контактный телефон:+79292986820