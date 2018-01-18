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От греха подальше

О том, как окунуться в Купели и не подхватить воспаление легких

Праздник Крещения Господня пройдет в этом году в экстремальных условиях – по предварительным прогнозам синоптиков сургутян ждет похолодание до минус 35 градусов. Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики – о том, как окунуться в Купели и не подхватить воспаление легких.

Крещение Господне – один из главных праздников, отмечаемых христианами. Ежегодно 19 января миллионы верующих приходят к купелям, чтобы окунуться и смыть с себя грехи. Поэтому считаю своим долгом напомнить жителям Сургута об основных правилах поведения до, во время и после омовения.

Первое, и самое важное правило – принимать решение о купании в купели нужно осознанно, не полагаясь на друзей и знакомых. Единственный советчик в этом вопросе – это вы и ваш врач. Если противопоказаний нет, и морально вы готовы к погружению в ледяную воду, то вперед!

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, воспаления внутренних органов, болезни органов дыхания, обострение хронических заболеваний, или температура тела выше нормальных показателей, то идею с купанием в Крещение Господне лучше отложить до лучших времен. Пройдите обследование и назначенное после него лечение, займитесь легкими физическими нагрузками, приведите себя в форму, регулярно закаляйтесь и тогда в следующем году вы сможете воплотить задуманное в реальность. НО! Только после одобрения врача.

Второе правило, или «Запретный плод не всегда сладок»

Настоятельно рекомендую погружаться только в официально одобренных и разрешенных местах, а не искать «место потише и подальше, где народу поменьше». Дело в том, что только на утвержденных иорданях будет организовано дежурство полиции, врачей и спасателей. Согласитесь, лучше подождать своей очереди, но в экстренном случае получить квалифицированную помощь, чем уехать куда-то, где никто не сможет помочь при неожиданно возникших судорогах или спазме сосудов головного мозга.

Третье правило, или «Сухой закон»

Приняли решение окунуться в купели? – Значит, примите для себя решение не употреблять алкоголь ни до, ни во время, ни после погружения. Как минимум два дня. Иначе пользы от погружения будет значительно меньше, чем вреда от зеленого змия. Дело в том, что «градусы» расширяют кровеносные сосуды, а ледяная вода сужает их, в результате чего могут возникнуть сосудистые катастрофы.

Кроме того, спиртное дает мнимое ощущение тепла, а на самом деле ваш организм остывает в разы быстрее, что может привести к серьезным воспалительным заболеваниям.

Четвертое правило, или «Всегда готов»

Перед погружением в купель обязательно разомнитесь – сделайте легкую согревающую зарядку. Например, выполните несколько наклонов и приседаний.

Во время погружения и омовения сохраняйте спокойствие – не кричите, не прыгайте «бомбочкой» и не плавайте дольше 1-2 минут.

После омовения разотритесь махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячего компота или чаю.

Пятое правило «Иди и больше не греши»

Крещенские купания – это не дань моде. Это многовековая традиция. Погружаясь в освященную иордань, человек стремится очиститься от всякого греха. И если вы решились на этот серьезный шаг, то постарайтесь не грешить не только 19 января, но и во все другие дни жизни. Если каждый из нас станет чуточку лучше и добрее, то и этот мир станет значительно светлее. И именно об этом говорил Христос.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 127, комментариев: 0


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