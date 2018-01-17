Сургутяне, 19 января отмечается Крещение Господне. По традиции к празднику в городе появятся купели. Их местоположение отмечено на карте. На всех купелях будут раздевалки, горячие напитки, а также работать бригады скорой помощи.

Если почувствуете себя плохо или увидите, что плохо стало другому человеку, незамедлительно обратитесь к врачу. Также не забывайте про единый номер 112.

Но не буду больше нагнетать! Крещение все же праздник! Желаю всем, кто будет окунаться, быстрого прохождения очереди и сил для троекратного погружения!

Материал со страницы В. Шувалова «ВКонтакте»