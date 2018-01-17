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Купить жильё не сложнее, чем сходить в магазин

архив "СеверСтрой"
архив "СеверСтрой"

В понедельник, 15 января, в Сургуте появился первый «Супермаркет квартир».

Такое неординарное название своему новому отделу продаж в 35А микрорайоне дала компания «СеверСтрой».

Теперь к трем уже имеющимся офисам на Ленина, 18, Маяковского, 11, и Мелик-Карамова, 23А, присоединился «Супермаркет квартир» на Югорском тракте, 35А.

Здесь каждый покупатель сможет положить к себе «в корзину» любое количество понравившихся квартир в имеющихся и еще возводимых жилых комплексах застройщика, которые в удобное время ему презентуют «консультанты» — специалисты по недвижимости «СеверСтроя».

А ассортимент жилья, отметим, тут огромный: на данный момент в продаже имеются сотни квадратных метров в разных ценовых категориях в нескольких районах города.

На полках супермаркета имеются и товары по акциям (которых, кстати, у застройщика немало). Например, с 15 января по 15 февраля только клиентам нового отдела продаж предоставляется дополнительный дисконт в размере 1% по программе «Привилегия» по квартирам, зарезервированным в домах № 5 и 6 ЖК «Кедровый». Также у покупателей есть возможность «урвать» еще одно выгодное предложение супермаркета — ипотеку от 5,6% от одного из банков-партнеров. Об этих и иных акциях «СеверСтроя» можно оперативно узнать по телефону 500-400.

Подчеркнем, что застройщик работает на рынке недвижимости 18 лет. За это время хозяевами собственных уютных уголков от «СеверСтроя» стали более 15 тысяч семей. Такой успех обусловлен не только подтвержденным высоким уровнем качества жилья, но и тем, что компания стремится сделать процесс покупки для своих новоселов максимально комфортным. Вот и «Супермаркет квартир» расположился в активно развивающемся микрорайоне города, добраться до которого не составляет труда из любой точки Сургута. А еще каждый потенциальный клиент и владелец жилья в ЖК «Кедровый» сможет вместе с консультантом оценить ход строительства комплекса, ведь он располагается буквально в паре минут ходьбы.

С новым «Супермаркетом квартир» приобрести жилье в городе станет также просто, как сходить в магазин.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 183, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:47
А чё такой маленький?

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Мнения

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