Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО

Кому в Сургуте жилось хорошо? Ответ на этот вопрос можно увидеть в рейтинге из десяти самых дорогих квартир, выставленных на продажу в нашем городе. Этот рейтинг корреспондент СИА-ПРЕСС составил на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.

10 место. 17 млн рублей

За такую стоимость продается 6-к квартира площадью 350 м² на третьем этаже девятиэтажки по адресу Восход, 2. Как отмечает продавец, в этих апартаментах есть четыре балкона, три санузла, две кладовки. К квартире прилагается гараж и «вся встроенная мебель».





9 место. 17,5 млн рублей

В такую цену можно приобрести себе «трешку» (а на деле, как сообщает продавец в описании — это две спаренные квартиры по 140 м² и 60 м²) на 10 этаже 13-этажного дома по Кайдалова, 30. В квартирах сделан хороший ремонт и есть мебель.





6-7-8 место. Три квартиры по 18 млн рублей

Свою 4-к квартиру площадью в 177 м² на Ленина, 25, продавец оценивает в 18 млн, сообщая, что в ней сделан хороший дорогой ремонт, есть два санузла с ванной, спальня-кабинет, гардеробная, кладовка, а кухня укомплектована встроенной техникой. Располагаются апартаменты на восьмом этаже девятиэтажки.

18 миллионов рублей также стоит двухуровневая 6-к квартира (240 м²), расположенная на четвертом и пятом этажах в элитном пятиэтажном доме на Чехова, 1. Продавец описывает это жилье так: «Главная комната — это большой зал, высота потолка в зале семь метров, высота окон — шесть метров. Вдоль стены расположена лестница из дуба. В квартире имеется два балкона и два балкона –лоджии. Два санузла». К квартире идет место в крытом паркинге.

Третья квартира, поделившая 6-7-8 места нашего рейтинга, с ценой в 18 млн рублей, находится на 13 этаже дома №7 на Университетской, там четыре комнаты и площадь 150 м². Большую стоимость продавец объясняет в том числе и тем, что во всей квартире уложен теплый пол, есть «современный и один из лучших 3D кинотеатр», три санузла, три лоджии, личный кабинет. «Во всех комнатах и кухне установлены кондиционеры, в квартире остается вся мебель». Также продавец отмечает, что входная дверь «германская», и «ремонт новый, в нем никто не жил».





5 место. 18,9 млн рублей

За эту стоимость предлагается к покупке 6-к квартира (199 м²) на 21 этаже 25-этажки на Университетской, 9. Продавец указывает, что это двухуровневый пентхаус с индивидуальными двумя террасами и панорамными окнами. В подарок покупателю пойдет «дизайн проект от одного из лучших дизайнеров ХМАО». В стоимость так же входят два парковочных места.





4 место. 19 млн рублей

6-к квартира площадью 287 м² на 16-17 этажах новостройки по Югорской, 17, стоит, по мнению продавца, 19 млн рублей, так как это «шикарный 6-комнатный пентхаус, премиум класса с превосходным панорамным видом на город, с дизайнерским проектом отделки квартиры в подарок». Кстати, лестница между этажами выполнена из «полированного гранита по дизайн проекту». Также пентхаусу принадлежит индивидуальный гараж для двух автомобилей в цокольном этаже площадью 110 м² с подсобными помещениями и автоматическими воротами. Плюс имеется выход на террасу площадью 400 м², куда уже завезен грунт и высажена трава. Еще один момент, на который обращает внимание продавец, на террасе есть адаптированное помещение для сауны — «уникальное архитектурное предложение во всем городе».





3 место. 19,9 млн рублей

Еще одна двухуровневая 9-к квартира площадью 267,5 м² продается на 11-12 этажах дома по Энергетиков, 10. Жилье находится под частной охраной. На первом этаже располагаются гостиная, кабинет, санузел с джакузи, спальня и комната, четыре балкона, камин и каменная лестница. На втором — большая ванная комната, санузел, сауна, спальня.





2 место. 28 млн рублей

Трехуровневый пентхаус (550 м²) по улице Университетская, 9, продавец характеризует как «амбициозное дизайнерское решение, не имеющее аналогов в регионе и области». В нем имеется сплошное витражное термо-стекло на три этажа, теплые полы по всей площади, «теплые стены снаружи и внутри по периметру, сделаны с вмонтированным водяным отоплением». В планировку входят гостиная, столовая, кухня, зона отдыха, спортзал, кабинет-библиотека, сауна, выход на крытую террасу (65 м²) с возможностью установки мангала, спальная зона, гардеробная, ванная комната с витражным окном от пола до потолка, детские помещения и «спальня с остеклением триплекс».





1 место. 40 млн рублей

На первом месте с большим отрывом по стоимости расположилась 6-к квартира площадью в 260 м², которая располагается на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Восход, 2. Как отмечает продавец, квартира с дизайнерским ремонтом, в ней «итальянская мебель, три санузла, две детские, кабинет, спальня с гардеробной, гостиная с камином, кухня с кладовкой, четыре балкона. Система кондиционирования во всей квартире, сигнализация, видеонаблюдение. Теплый гараж».