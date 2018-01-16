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​Российский рынок акций: год начался с рекорда

Добрый день, уважаемые инвесторы. Я, Валерия Пятина совместно с СИА-ПРЕСС снова начинаем еженедельный обзор фондового рынка. Расскажем о позитивном старте года на фондовом рынке, его причинах и последствиях, а также о курсе доллара на год, портфельном подходе к инвестициям и важности планирования личных финансов.

Старт года получился успешным. Такого в современной истории российского рынка акций еще не было – индекс Мосбиржи растет с самого начала года на протяжении всех сессий подряд. Последние семь торговых дней закрывались в плюсе.

Одна из главных причин – приток иностранных инвесторов. Мы фиксируем значительный приток средств инвесторов в фонды, инвестирующие в рынок акций РФ. Возможно, это частично обусловлено банальным календарным фактором, когда после завершения года у ряда крупных инвестдомов открылись новые лимиты на развивающиеся рынки. Российский рынок в прошлом году очень сильно отстал от своих коллег по развивающимся площадкам, так что на фоне уверенного роста цен на нефть многие инвесторы могли обратить внимание на наши бумаги, спекулятивно повысив их долю в портфеле.

В прошлую пятницу ускорению роста способствовали новости по Лукойлу, вес которого в индексе Мосбиржи составляет почти 15%. Бумаги нефтяной компании выросли на 6% на фоне позитивных новостей о дивидендной политике и обратном выкупе акций.

В качестве ближайшего ориентира по индексу Мосбиржи остается абсолютный максимум, установленный год назад – 2294 пункта. Если этот рубеж и будет достигнут, на рост выше сложно рассчитывать. В ближайшее время куда более вероятна техническая коррекция, по ряду инструментов уже просматривается перекупленность.

Динамика курса рубля в 2018 году будет в значительной степени зависеть от нефтяных цен. Сейчас котировки «черного золота» вплотную подошли к $70 за баррель – максимальному уровню за последние 3 года. Стоимость бочки нефти марки Brent в рублях при этом также находится на экстремальных значениях в районе 3900 за баррель. По этой причине, если нефть задержится на достигнутых уровнях, потенциал ослабления рубля будет значительно ограничен, несмотря на любые негативные факторы.

Потенциал роста нефти также выглядит ограниченным. Высок риск того, что в данный момент наблюдается финальная фаза среднесрочной восходящей тенденции. Рынок пока «видит» только позитив, но при текущих ценах рост сланцевой добычи может ускориться, а ряд участников сделки ОПЕК+ начнет задумываться о постепенном выходе из соглашения. На мой взгляд, нефть будет стремиться в район отметки $60 за баррель ко второй половине года, а курс рубля к отметке 60 за доллар.

Мы рекомендуем до половины сбережений держать в валютных инвестициях. И тем, кто еще не осуществляет такую стратегию, рекомендуем воспользоваться текущим уровнем валютного курса для конвертации рублей в доллары.

Если стоит цель начать инвестировать деньги, а опыта нет или совсем мало, прежде всего рекомендую составить с финансовым советником персональный финансовый план – ПФП. В нем будут и ваши цели, и ваши возможности как частного инвестора, и конкретные советы, сколько, при каком риске и в какие финансовые инструменты вкладывать деньги.

При этом важно не полагаться на какой-то один инструмент, не стоит класть все яйца в одну корзину. Нужен портфель, который стоит поделить его на три части. Первая — ликвидная, которую можно снять в любой момент на непредвиденные нужды. Ее можно положить на депозит до востребования, пусть с небольшим процентом.

Вторая часть — доходная, которая будет приносить прибыль каждые 3, 6, 12 месяцев. Причем в той валюте, которая понадобится в дальнейшем. Например, деньги на обучение ребенка в Гарварде через 10 лет надо копить в долларах. И последняя часть — защитная. Она, например, поможет поддерживать привычный уровень жизни в непредвиденных обстоятельствах и сохранит накопления к преклонному возрасту. Портфель нужно пересматривать каждые 3-6 месяцев, чтобы вкладываться в более выгодные инструменты и использовать короткие рыночные тренды.

Чтобы узнать больше о том, как грамотно и эффективно вкладывать деньги, приходите к нам в офис на бесплатную консультацию. Финансовые советники БКС Премьер с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят для вас персональный финансовый план.

С вами была Валерия Пятина, до встречи на следующей неделе.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 140, комментариев: 0


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