​Идеи, которые нужно поддержать

В последние месяцы прошлого года мы много писали о югорских НКО, получивших президентские гранты. Все проекты, которые в итоге профинансировал президент, достойны внимания. Но мне почему-то запомнились пять из них. Может, тем, что они выбиваются из общей массы своей неординарностью.

Так, например, в Нижневартовске есть организация, которая набирает волонтеров, чтобы ухаживать за заброшенными могилами ветеранов Великой Отечественной войны. Почитать подробнее о проекте можно здесь.

Второе НКО, зацепившее мое внимание своей идеей — совет молодежи Белоярского района, который получил более 380 тысяч рублей на организацию соревнований по построению машин Голдберга. Очень интересная задумка, которая наверняка привлечет к участию немало молодежи.

Еще один проект, о котором хочется рассказать повторно — серии научно-популярных лекций от известных российских популяризаторов науки (лауреатов премии «Просветитель», членов фонда «Эволюция», членов комиссии РАН по борьбе с лженаукой и др.), которые проходят в Сургуте и организовываются Интеллектуальным клубом.

В Ханты-Мансийске заработает Женский клуб «Мы вместе», который поможет мигранткам «мягко влиться в жизнь нового города» при помощи всевозможных мероприятий: мастер-классов, конкурсов и прочих.

Ну и последний проект — «Поможем друг другу» — мегионская социальная лавка при НКО, которая существует уже более 16 лет. Все услуги лавки (она единственная в Мегионе) оказываются на безвозмездной основе.

Жаль, что о многих таких вот прекрасных проектах мало известно не только представителям СМИ, но и обычным югорчанам. Иногда чисто случайно натыкаешься на благородные и нужные инициативы, и понимаешь: почему о них не говорят на каждом углу? Кстати, если наши комментаторы расскажут нам о каких-то подобных проектах, то я с радостью напишу и о них.