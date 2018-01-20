​Церковь-мать – толерантность и красота

Седьмого января 2018 года по приглашению турецкого прези-дента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма в крупнейшем турецком городе Истанбул, на открытии после реставрации болгарского православного храма «Святой Стефан», более известного как «железная церковь», присутствовали болгарский премьер Бойко Борисов и болгарский патриарх Неофит.

Болгарский патриарх Неофит и Вселенский патриарх Варфоломей отслужили совместно молебен по освящению железной церкви «Святой Стефан» на берегу Босфора. В молебне участвовали также священник болгарских церквей в Истанбуле Ангел Велков и священник двух болгарских церквей во втором по величине городе в Европейской Турции Одрине Александр Чыкырык.

Железная церковь – храм со славным прошлым, который и сегодня вызывает чувство гордости у болгар. Церковь воздвигнута в квартале Фенер, на самом берегу красивейшего босфорского залива Золотой рог.

В 1848 году князь Стефан Богориди – представитель болгарской знати в тогдашней турецкой столице, губернатор эгейского острова Самос с 1836 по 1849 год, за что турецким султаном ему был присвоен княжеский сан. Фамилия Богориди происходит от имени крестителя бол-гар князя Бориса I Крестителя (Богориса). Кстати, Стефан Богориди – первый христианин с момента занятия Константинополя османскими турками в 1453 году, который принимал у себя дома турецкого султана. Более 30 лет князь Богориди является советником турецких султанов.

В 1848 году он дарит болгарской общине в Царьграде двухэтажный деревянный дом, который перестраивают в первую болгарскую церковь, оставшуюся в болгарской истории как деревянная. Освященная по славянскому обычаю 9 октября 1849 года, как и построенный через два года Метох, она становится колыбелью болгарского духовного и национального Возрождения. Именно в ней 3 апреля 1860 года во время Великденской (по-болгарски Пасху называют Великдень) службы, Иларион Макариополский со словами: «…и всякое епископство православных» принял на себя ответственность болгарского духовного главы. Этим актом болгарская церковная община отбрасывает верховенство константинопольского вселенского патриарха. Вселенская патриархия навязывала всем христианам в Европейской части Османской империи службу в храмах исключительно на греческом языке. Вселенский патриарх отлучил болгар от православной церкви, но ему это ничем не по-могло. 28 февраля 1870 года, в деревянной церкви, болгары торжественно прочитали подписанный турецким султаном ферман, которым болгары признавались отдельным этносом с правом самостоятельной Церкви под именем Болгарская экзархия.

Царьградская болгарская община решила построить каменный храм. Был нанят итальянский архитектор, и 25 октября 1859 года князь Никола Богориди – сын Стефана Богориди закладывает камень в осно-вание храма «Святой Стефан». Однако несколько безуспешных попыток доказывают, что строить каменный храм на этом месте невозможно.

25 июня 1890 года турецкий султан своим ферманом разрешает на выбранном князем Богориди месте построить сборную железную церковь, которая оказывается в пять раз легче каменной. Проект железной церкви был поручен османскому архитектору армянского происхождения Ховселу Азнавуру, а исполнение доверено австрийской фирме «Рудольф Филипп фон Вагнер». Храм состоит из сборных элементов общим весом 500 тонн. Вместе с крепежными элементами (болты, гайки) общее количество железных деталей превышает 4 миллиона. Изготовление деталей длится более трех лет. После этого производится пробная сборка храма на территории фабрики в Вене, чтобы выявить и устранить обнаруженные недоработки. После этого храм разобрали и поездом перевезли в адриатический порт Триест, откуда по морю отвезли в Константинополь. Монтаж храма на месте заканчивается 14 июля 1896 года.

В архитектурном отношении снаружи церковь сочетает элементы необарокко, неоготику и византийский стиль. Однако обнаруживается, что иконостас спланирован по католическим канонам. Секретарь экзархии Атанас Шопов и архитектор Азнавур вынуждены отправиться в Россию, чтобы договориться изготовить православный иконостас. Его изготовление было поручено московской фирме Николая Ахапкина, иконы нарисованы русским иконописцем Клавдием Лебедевым. Шесть колоколов храма вылиты в Ярославле, на фабрике Петра Оловянишникова.

Церковь «Святой Стефан» освящена болгарским экзархом Иосифом в праздник Рождества Богородицы (малая Богородица) 8 сентября 1898 года. Так что в этом году, в начале осени, храм «Святой Стефан» будет отмечать 120-летний юбилей.

Через сорок дней после открытия храма была разобрана деревянная церковь «Святой Стефан».

Во дворе церкви похоронены болгарские церковные деятели Иларион Макариопольский, Авксентий Велешкий, Мелетий Велешкий и Паисий Пловдивский.

Примерно 3,5 миллиона евро в реставрацию болгарской железной церкви вложила турецкая сторона, еще 390 тысяч евро дало болгарское правительство. Строительно-ремонтные работы и целостная реставрация церкви «Святой Стефан» выполнены за 7 лет совместно Истанбулской большой общиной, Областной управой Истанбула и «Фондацией Православной церкви Болгарской Экзархии» в Истанбуле.

Нотариальным актом от 2004 года болгарской православной общине были возвращены более десятка земельных участков только в Истанбуле. Возвращены участки и храмы, ранее принадлежавшие болгарским православным. Между Болгарией и Турцией подписано соглашение о постепенном восстановлении болгарских храмов и церковных строений. Уже работают две церкви в Одрине, в процессе реставрации находятся два храма в Лозенграде и еще два в Истанбуле…

Ремонтные работы начала турецкая фирма «Аптун иншаат», кото-рая выиграла объявленный Большой Истанбулской общиной торг. Были выполнены масштабные укрепительные работы в фундаменте церкви. Фирма работала на объекте в период 2011-2014 гг.

С 2014 года ремонтные и реставрационные работы вела другая турецкая фирма – «Таш яп». Главным архитектором проекта по рестав-рации стала г-жа Фикрийе Булунмаз – миниатюрная хрупкая дама, которая, тем не менее, блестяще руководила строительными и реставрационными работами на их финальном этапе.

С 2014 года финансирование работ было возложено президентом Турции Эрдоганом на Истанбулскую большую общину и лично на тогдашнего главу области Истанбула Хюсеина Авни Мутлу. Финальная фаза реставрации осуществлялась при личном контроле президента Реджепа Тайип Ердогана.

Во внутреннем архитектурном плане выполнена целостная замена пола первого этажа.

Отреставрированы все декоративные элементы алтаря, икон, двух патриарших тронов и иконостаса. На основе воздвигнутого вновь фундамента храма появилось новое многофункциональное помещение – крипта, которое будет использоваться в качестве выставочного зала и для других культурных мероприятий болгарской общины. Встроены со-временные климатическая и вентиляционная системы. Заменены все скамейки для богомольцев и посетителей храма.

Во внешнем архитектурном плане выполнен целостный ремонт металлоконструкций и корпусных элементов храма. Заменено полностью покрытие крыши церкви. Изменена горизонтальная планировка двора храма, при этом сохранены обновленные места захоронения видных болгарских возрожденческих деятелей. Построена и новая бытовая сграда в восточной части двора: с санитарными узлами и маленьким кухонным боксом. Полностью перестроен забор двора, но при этом сохранены его оригинальные декоративные элементы.

Это единственный в Европе цельнометаллический храм. Учитывая его историческое значение для Болгарии и невероятную красоту турец-кое министерство культуры подало заявку о включении храм в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это событие на берегу Босфора открывает новые перспективы между двумя странами, доказывая, что этническая и религиозная толерантность между народами позволяет преодолеть негатив, оставшийся после пятивекового турецкого ига над болгарскими землями.

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