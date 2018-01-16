Пойдете на выборы без Навального? Аудиторию siapress.ru этот вопрос расколол // ИНФОГРАФИКА

Вопросы, касающиеся недопуска оппозиционера Алексея Навального к выборам президента, раскололи голосующую аудиторию siapress.ru. Почти поровну разделились мнения о том, правильным или неправильным решением был отказ Центризбиркома от регистрации Навального в качестве кандидата — 44,8 процента наших респондентов посчитали это верным, а 44,2 процента — неверным. Оставшиеся 11 процентов не смогли определиться с ответом.

В свою очередь, бойкот выборов, к которому призывает Навальный, нашла у наших читателей меньше поддержки — с этим решением не согласны 46,3 процента респондентов. Тем не менее, почти 43 процента нашей аудитории поддерживает отказ от голосования на президентских выборах как реакцию на недопуск Навального. Около 11 процентов так же воздержались от ответа на этот вопрос.