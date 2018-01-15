После того, как Сергей Глинских сходил с камерой к двум заместителям главы Сургута, что вызвало комментаторский ажиотаж и большое обсуждение на нашем сайте, в воздухе повис вопрос: а зачем вообще это все? Каков практический смысл? Ну, показали вы нам, что чиновники косные и не хотят/не умеют общаться с народом – дальше-то что? Вот мы с Сергеем сегодня и обсуждали – что дальше.

Если вдуматься – что мы такого не знаем о нашей российской действительности? О том, что чиновники иногда хамят и не умеют разговаривать с людьми, что в больнице зачастую не пробьешься к терапевту, не говоря уж об узком специалисте, что улицы иногда не чистят, что полиция не всегда бывает вежливой, и так далее. Все мы прекрасно знаем.

НО – человек с камерой важен не для нас, а для них. Тот, кто привык хамить и не встречать особого сопротивления, внезапно сталкивается с человеком, который не просто ему оппонирует, но и записывает это на камеру. А в век новой транспарентности это равноценно тому, что ты уже становишься звездой ютуба. Это выбивает человека из зоны комфорта, то есть ощущения власти над людьми и де-факто безнаказанности за какие-то мелкие или крупные нарушения. Ведь это увидят начальники, это увидят люди, это будет обсуждаться, попадет в СМИ, начнутся разборы полетов, и далее по списку.

Даже большие чиновники Меркулов и Кривцов, попавшие в объектив видеокамеры – и те получили щелчок по носу в виде представления прокурора, выписанного на их шефа Вадима Шувалова. Это, конечно, не лишение премии и не дисциплинарка, но тоже не очень приятно. Тем более, если теперь они знают, что очередной приход человека с камерой к ним в кабинеты – вопрос времени.

Что делать людям, которых вот так выбрасывают из зоны комфорта собственной безнаказанности и неподотчетности? Либо менять свою модель поведения, либо менять место работы. В этом и есть практический смысл. Придавая публичность самым разнообразным непубличным процессам общения по линии «человек – власть» (любая власть – от замглавы до хамоватой вахтерши, считающей себя главнее всех), мы оголяем этот болезненный нерв общества и создаем, если угодно, «новую нормальность».

Когда люди начинают понимать, что если ты не вежлив, не отзывчив и не говоришь с другими, кто в настоящий момент зависит от тебя, по-человечески, то есть большой шанс неожиданно для себя стать публичной фигурой – в самом плохом смысле. А для некоторых наступит уж совсем сверхъестественное осознание того, что они на самом деле получают зарплату из налогов, которые платят регулярно унижаемые ими люди.

Я сейчас ни в коем случае не имею в виду, что все чиновники или полицейские или продавцы такие нехорошие и их нужно исправлять. На самом деле наше общество движется к тому, чтобы корректно и доброжелательно общаться друг с другом. Но есть те немногие, которые своим поведением портят отношение ко всем своим коллегам. И именно к ним рано или поздно должно прийти одно из двух: осознание того, что пора меняться, либо человек с камерой.