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БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО

Фото из аккаунта БК «Спартак» (Санкт-Петербург) в социальной сети ВКонтакте
Фото из аккаунта БК «Спартак» (Санкт-Петербург) в социальной сети ВКонтакте

Выезд в Санкт-Петербург на матч очередного тура российской суперлиги против «Спартака» оставил у баскетболистов и тренеров сургутского «Университета-Югры» приятное впечатление, став той самой ложкой меда в известной бочке. Главное, конечно же, была добыта победа. Игра, несмотря на счет, была далеко не «проходной». Красно-белые нацелены на результат. К примеру, в середине третьей четверти соперников разделяли всего-то четыре очка (53:49). Но опыт сделал свое дело, сургутяне увезли домой итоговую победу 83:67.

Чем запомнилась игра? На трибунах было много болельщиков, хотя NOVA ARENA, домашний паркет красно-белых, находится не в самом центре Санкт-Петербурга. Были на трибунах и наши «тиффози» – выходцы из Сургута, переехавшие на постоянное место жительства в северную столицу. Им за поддержку – отдельное спасибо.

Главный тренер «Университета-Югры» Сергей Ольхов после игры похвалил и питерских поклонников баскетбола: «Очень интеллигентные болельщики, которые понимают игру, разбираются и в во многих ее нюансах. После матча спартаковские фанаты подарили фирменный шарф, пожелали, чтобы обстановка наладилась и отметили высокий уровень как спортсменов, так и организации игры, добавив, что с таким боекомплектом делать в суперлиге нечего, нужно подниматься в элитный дивизион – «Лигу ВТБ».

За матчем «Спартак» – «Университет-Югра» наблюдали вдовы знаменитых Владимира Кондрашина и Александра Белова. Имена этих прославленных спортсменов зазвучали с новой силой после успешной премьеры фильма «Движение вверх». Баскетбол смотрели известный в прошлом футболист Владислав Радимов с супругой, заслуженной артисткой России Татьяной Булановой.

Высокую оценку действиям команды дал присутствовавший на игре Анатолий Иосифович Штейнбок, заслуженный тренер РСФСР. Он поблагодарил сургутян за красивый, эмоциональный матч. Президент «Спартака» Андрей Фетисов заметил, что проблемы «Югры» ему знакомы. Команда из Санкт-Петербурга, напомним, в 2014 году была вынуждена сняться, и с того времени выступала сначала в любительской лиге, а затем в Суперлиге-2, и в этом сезоне поднялась на ступень выше. Клубу помогли региональные власти, выделив средства из бюджета Петербурга. Удалось найти и спонсора – один из крупнейших российских банков теперь партнер команды. В совокупности бюджет красно-белых составляет около ста миллионов рублей.

В Сургуте о таких цифрах сейчас приходиться только мечтать. Еще в начале этого сезона «Университет-Югра» был на грани снятия с чемпионата суперлиги. У команды накопились долги из-за недофинансирования в турнире, который сургутяне выиграли после 13-летнего перерыва. Сейчас после вмешательства губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой ситуация немного выправилась. И большое спасибо главе региона за эту помощь. Сегодня команда стоит перед новым вызовом. Проблемы 2017-го действительно закрыты. Но что будет в этом календарном году – пока неизвестно.

«Сейчас мы планируем встречу с Президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко. Хотим обсудить сложившуюся ситуацию. Уже встречались с депутатом Государственной Думы от ХМАО Александром Сидоровым, впереди беседа с советником губернатора Югры Светланой Слепцовой. Мы находимся в поисках диалога, какой-то конкретики, нужны мы региону, или же нет. Параллельно ищем спонсоров. Но это работа даже не одной недели, эта работа ведется круглосуточно уже месяцами, годами. Что касается команды, она борется в каждом матче и будет продолжать это делать. Поставлена задача перед клубом завоевать медали в этом сезоне», – сказал главный тренер «Университета-Югры» Сергей Ольхов.

Бюджет сургутского клуба в этом сезоне в несколько раз меньше, чем у половины команд российской суперлиги. Но позади в турнирной таблице тот же «Спартак», «Иркут», а после ближайших домашних игр сургутяне вполне могут оставить за собой еще пару-тройку клубов.

Сибирский характер, упорство и тренерская мысль. Сочетание этих факторов уже не раз приносило успех «Университету-Югре». Но на эмоциях далеко не уедешь. Должна быть подпитка. К слову, примечательный факт: Лишь две команды в чемпионате представляют не столицу своего региона. Помимо Сургута, это еще и Ревда. С той лишь разницей, что у «барсов» – серьезный спонсор – Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). При некоторых обстоятельствах, ТЕМП-СУМЗ может пополнить ряды участников Лиги ВТБ. Этой мечтой грезит и «Университет-Югра» и его болельщики. Сургутяне провели в самом высшем российском дивизионе пять сезонов, которые вспоминаются до сих пор.

Сейчас сургутская команда готовится к домашней серии второй по силе лиги страны. В четверг, 18 января болельщиков ожидает принципиальное дерби «Университет-Югра» – «Урал». А 21-го числа югорчане в СОК «Энергетик» увидят противостояние сургутян и одного из фаворитов турнира – ТЕМП-СУМЗ-УГМК. Приходите поддержать свою команду. Именно от эмоций зрителей, порой, зависит итог, как игры, так и судьбы всего клуба.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 122, комментариев: 0


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БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО

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