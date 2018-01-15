Какие машины больше всего любят сургутяне и за сколько их можно купить? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 11 месяцев 2017 года рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 11,7 процентов. Самыми популярными машинами среди россиян являются Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

В то же время многие СМИ прогнозируют, что сам по себе рост авторынка и повышение утилизационного сбора приведут к массовому увеличению цен на автомобили по всей стране. СИА-ПРЕСС узнал у некоторых местных автодилеров о том, какие модели автомобилей популярны среди сургутян, их минимальные стоимости и произошедшие (или грядущие) изменения в ценах.

Lada

Руководитель отдела продаж «Авто-Моторс» — официального дилера Lada в Сургуте, Дмитрий Малик отметил, что с 1 января автомобили этой марки в городе подорожали в среднем на 10 тысяч рублей. В ближайшие три месяца очередного повышения цен не планируется.

Самыми популярными среди сургутян моделями Lada стали Vesta (от 529 тысяч рублей) и Нива (от 475 тысяч рублей).

Nissan

В отделе продаж «СК-Моторс» — официальном дилере Nissan — нам сообщили, что самые популярные модели автомобилей этой марки у сургутян — Nissan X-TRAIL (минимальная цена 1 464 000 рублей) и Nissan QASHQAI стоимостью от 1 173 000 рублей.

Mazda

Оперативно предоставить информацию для обзора siapress.ru в компании «Восток Моторс», дилере Mazda, не смогли. Поэтому мы самостоятельно нашли цены на самые популярные модели этой японской марки – Mazda 3 стоит от 1 181 000 рублей, а Mazda 6 — от 1 336 000 рублей.

Ford

В отделе продаж «Сибкар», дилере автомобилей Ford, отмечают, что наибольшим спросом в линейке моделей в Сургуте пользуются Ford Focus (от 684 000 рублей) и Ford Kuga (от 1 229 000 рублей). О каких-то повышениях цен пока ничего не известно.

Toyota

Руководитель отдела продаж компании «Тойота Центр Сургут» Александр Кравченко отметил, что цены на модельный ряд Toyota изменяются каждый месяц, поэтому точного прогноза он дать нашему порталу не смог. Самыми популярными среди сургутян моделями по итогам 2017 года стали Toyota RAV4 (стоимостью от 1 349 000 рублей) и Toyota Camry (от 1 277 000 рублей).

Volkswagen

Среди моделей марки Volkswagen самые «ходовые» среди сургутян — Volkswagen Polo (от 599 900 рублей) и Volkswagen Tiguan (от 1 349 000 рублей). Официальным дилером в Сургуте является компания «ИнтерТехЦентр».

BMW

Официальный дилер BMW в Сургуте — «Сибкар», отмечает, что лидерами продаж в линейке BMW в городе являются BMW Х5 (от 4,1 млн рублей) и BMW Х6 (от 4,77 млн рублей).

Mitsubishi

В отделе маркетинга компании «Сибкар-Авто» корреспонденту siapress.ru ответили следующее: «Повышения цен у нас еще не было, но ожидается повышение рекомендованной розничной цены на Pajero Sport, производства 2018 года».

Любимцами сургутян среди всех моделей Mitsubishi являются Mitsubishi Outlander (по цене от 1 249 000 рублей) и Mitsubishi Pajero Sport, с ценой от 1 899 000 рублей.

Audi

В компании «Ауди Сервис Сургут» отмечают, что сургутянам больше всего пришлись по душе модели Audi Q5 (от 3,05 млн рублей) и Audi Q7 (от 4,35 млн рублей).

Hyundai

Среди моделей Hyundai у сургутян предпочтения такие же, как у других россиян — самыми популярными стали Hyundai Solaris (от 644 тысяч рублей) и Hyundai Creta (от 900 тысяч рублей).

Kia

В отделе маркетинга компании «Обь-Сервис-Киа» отмечают, что «большая часть линейки автомобилей 2017 года остаются по прежним ценам, на некоторые модели действуют снижения максимальной цены перепродажи. Цены повысились на автомобили 2018 производственного года от пяти до 30 тысяч рублей на все модели».

Самая популярная машина марки Kia среди сургутян — Kia Rio. Ее стоимость начинается от 684 900 рублей. На втором месте — Kia Sportage (от 1 070 900 рублей).