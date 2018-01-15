Новогоднее оформление Сургута — лучше, чем ничего // ИНФОГРАФИКА

Голосующая аудитория siapress.ru в целом положительно оценила новогоднее оформление Сургута. Оценки «отлично» и «хорошо» в сумме собрали 35 процентов голосов — немного больше, чем мнения «плохо» и «очень плохо» (там суммарно 30 процентов). Еще 28 процентов наших читателей в целом удовлетворились праздничной атмосферой города, а шесть процентов не смогли определиться со своей оценкой.

При этом почти половина наших респондентов (более 47 процентов) посчитали, что в 2017 году город украшен к праздникам лучше, чем в 2016-м. Никаких перемен не заметили треть голосующих читателей нашего портала, а около 13 процентов полагают, что оформление Сургута стало хуже, чем годом ранее. Опять же шесть процентов не смогли определиться с ответом.