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«Рыбное место» — Когалым!

В двух часах езды от Сургута шумит море!

Бесспорно, и в Сургуте, и в Сургутском районе, и в Ханты-Мансийске, и в других городах нашего любимого, богатого округа есть свои достопримечательности. И земляки наши в свободное от трудовой вахты время (и деньги) тратят вовсе не только в магазинах и ресторанах, как уверенны многие.

Вот вы еще не были в Когалыме? Как там говорил Большой Ух: «А в нашем болоте тоже есть звезда»! Этот небольшой городок нефтяников обрел второй статус с открытием океанариума. Между прочим, один из самых больших в России! Уже два года он успешно работает всего в 180 км от Сургута. И там шумит море!

Мы посетили океанариум «Акватика», как и сам город Когалым в будни, до ажиотажа новогодних праздников, поэтому массового наплыва посетителей не почувствовали. Изначально не обещали детям восьмое чудо света, потому что сейчас их мало чем удивишь. Хорошо если вообще почувствуют разницу между голубым экраном и аквариумом, живым подводным миром за стеклом. Наши дети почувствовали. Теперь просят хотя бы раз год смотреть настоящих живых акул, скатов, мурен.

Вообще я не очень жалую зоопаки, аквариумы, дельфинарии: тяжело наблюдать диких животных в неволе, думать о том, как вообще их привезли за сотни километров. Всегда кажется, что им не хватает места, свободы, отдыха от сотен людских глаз и рук.

Но, хотя когалымский океанариум и расположился в торгово-развлекательном комплексе, могу сказать, он не кажется «зажатым» среди торговых витрин.Да, он не огромный, но и не маленький: 29 аквариумов выглядят очень современно, они ухожены, эффектно подсвечены. Самый впечатляющий в этом комплексе морской аквариум, объем которого составляет 3,5 миллиона литров. Через толщу воды можно с самого близкого расстояния рассмотреть несколько видов акул, в том числе и самую крупную тигровую. На минуту забываешь, что находишься в заснеженном городе с населением всего в 70 тысяч человек. Благодаря одному из самых длинных акриловых туннелей в России, создается ощущение присутствия.

Трудно представить, как удается сотрудникам «Акватики» поддерживать жизнеспособность более трех тысяч обитателей! Но об этом расскажут экскурсоводы. Вообще все свои самые смелые вопросы можно задать экскурсоводам или аквариумистам, которые там и внутри, и снаружи аквариумов. Они, к примеру, не скрывают, что порой случаются печальные события: кто-то из особей не приживается, кто-то не хочет плодиться или и вовсе гибнет.

Но, запуская такой объект вдали от морской среды, крупных городов и биологических институтов, организаторы, полагаю, просчитывали риски. Всех нужных специалов теперь «выписывают» в Когалым, и сами работники океанариума регулярно ездят на обучающие семинары. Так что рынок труда сибирского «лукойловского» городка теперь обзавелся столь непривычными профессиями, как зоолаборант, ихтиолог, биолог-водолаз…

За два года руководство океанариума запустило десятки познавательных проектов для детей и взрослых на своей базе, которые приносят прибыль.Всевозможные мастер-классы, квесты, интерактивы, где не только в теории, но и на практике можно познакомиться с оборудованием водолазов, провести химико-биологическе опыты, подготовить, например, доклад о серьезности сохранения баланса водного мира. Это такой симбиоз, где комплекс получает деньги (в том числе образовательные и научные гранты), а город – рабочие места и приток туристов.

Любопытно, что наши городские дети не видели живую лису, оленя, зайца (и даже курицу с поросенком), но зато сфотографировались с осьминогом! Хотя, экскурсовод океанариума удивила гостей, что когда-то давным-давно в Западной Сибири, шумело море с такими вот чудаковатыми обитателями. А потом здесь появилась нефть, благодаря которой, снова стало возможным появление этого «мини-моря» в Когалыме…

А было бы неплохо поближе познакомиться и с нашей местной флорой и фауной! Вот так, на широкую ногу, с приставкой «самый большой», «самый современный». Но, как известно, в Сургуте ботанический сад угробили на корню, а местная станция юных натуралистов вместе с мини-зоопарком и уникальной теплицей с редкими вилами растений ютится в здании бывшего детского сада... Им бы такой вот патронат, как у когалымской «Акватики» или хотя бы шанс съехать в тот же торговый центр. Почему бы не подсмотреть у соседей эту идею? Наверняка сургутяне за ценой не постоят! И даже иногородние посетители ТРЦ среди зимы захотят посмотреть цветение кактусов, плоды тропических кустарников, заморских птиц. Можно подключить биофак СурГУ, школы, НКО. А нашим чудо-дачникам будет за радость поучаствовать в проекте, и своими руками создать фирменную грядку «Урожай года», не дожидаясь августа. Возможно, поставь проект «Ботанический сад» на коммерческие рельсы, он раскрутился бы покруче когалымского океанариума! Но это уже другая история…


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Сегодня в 10:09, просмотров: 184, комментариев: 0


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