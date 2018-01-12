​Советую сургутянам не тянуть с покупкой квартиры до сентября

По итогам 2017 года могу сказать, что в передовиках по вводу жилья у нас были «Северстрой» и «Сибромстрой» (с учетом всех их других названий и «ООО»). Планы по вводу жилья выполнены и перевыполнены. По 2018 году могу сказать, что ориентировочно ожидается ввод чуть больше 200 тысяч – чуть меньше 250 тыс. кв. м жилья. Кроме того, нужно учитывать, что возможны различные коллизии, в том числе, не зависящие ни от нас, ни от самих застройщиков. Такие, как, например, поправки в земельный кодекс (в т.ч. усложняющие допуск к строительству). К концу первого квартала будет подготовлены проекты изменений в действующем законодательстве о долевом строительстве. Они могут внести коррективы не только в темпы строительства, сроки сдачи, но и в стоимость жилья.

Так что могу посоветовать сургутянам, в планах которых есть решение квартирного вопроса, не тянуть с покупкой жилья. По крайней мере, относительно строящихся домов: ожидается, что цены подрастут уже к сентябрю. С другой стороны, мы видим снижение ставок по ипотеке, и это тоже повлияет на настроения застройщиков и потенциальных покупателей.

Что касается самой возможности строить в Сургуте в ближайшие годы, то дефицита участков для застройки я не вижу. Вопрос в том, что который год продолжается спад инвестиций в развитие дорожной и инженерной инфраструктуры. Это в первую очередь волнует застройщиков. Но, тем не менее, это более перспективно, чем точечная застройка. В городе теоретически существуют такие участки, но здесь очень сложно учитывать и наличие мощностей, и интересы соседей, и наличие все той же инженерной инфраструктуры.

Из выступления на брифинге в администрации Сургута 11 января 2018 года.