Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю всех работников прокуратуры автономного округа с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Благодарю Вас за результативную работу в минувшем году, проявленный Вами профессионализм и неравнодушное отношение к своему делу.
Желаю дальнейших успехов в нашей нелегкой служебной деятельности и достижения новых результатов.
Добросовестно исполняя профессиональный долг прокурорского работника, осуществляя надзор за соблюдением законов, каждый из нас вносит свой личный вклад в обеспечение Законности, защиты прав и законных интересов граждан.
Я хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу в деле укрепления законности.
В профессиональный праздник желаю всем Вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма и хорошего настроения.
Отдельно хочу поздравить с профессиональным праздником всех ветеранов, отдавших многие годы службе в органах прокуратуры, стоявших у истоков создания и развития прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Желаю Вам долгих лет жизни и доброго здоровья. Ваши опыт и профессионализм, по-прежнему, востребованы и необходимы органам прокуратуры.
С праздником!
Сотрудники Прокуратуры с честью и достоинством выполняют свой долг, принципиально и ответственно относятся к поставленным перед ними задачам.
Прокурорское ведомство является надежной опорой государства, твердо отстаивает принципы законности и правопорядка. Лучших представителей Прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность.
От вашей настойчивости, принципиальности и целеустремлённости во многом зависит вера в закон и справедливость, поскольку в сложных ситуациях при установлении истины прокуратура зачастую становится последней инстанцией. Искренне благодарим вас за напряжённый, ответственный труд, компетентность, честность и преданность делу.
Желаем вам здоровья, выдержки, дальнейших профессиональных успехов, благополучия, здоровья Вам и вашим семьям!