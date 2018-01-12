Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю всех работников прокуратуры автономного округа с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Благодарю Вас за результативную работу в минувшем году, проявленный Вами профессионализм и неравнодушное отношение к своему делу.

Желаю дальнейших успехов в нашей нелегкой служебной деятельности и достижения новых результатов.

Добросовестно исполняя профессиональный долг прокурорского работника, осуществляя надзор за соблюдением законов, каждый из нас вносит свой личный вклад в обеспечение Законности, защиты прав и законных интересов граждан.

Я хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу в деле укрепления законности.

В профессиональный праздник желаю всем Вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма и хорошего настроения.

Отдельно хочу поздравить с профессиональным праздником всех ветеранов, отдавших многие годы службе в органах прокуратуры, стоявших у истоков создания и развития прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Желаю Вам долгих лет жизни и доброго здоровья. Ваши опыт и профессионализм, по-прежнему, востребованы и необходимы органам прокуратуры.

С праздником!