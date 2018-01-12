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​Да или нет?

Представьте, администрация города предлагает проект новых остановочных павильонов и проводит общественные слушания. Стоимость проекта не ахти какая — 14 миллионов, но речь идет об устройстве общественного пространства, комфорте и безопасности горожан. Поэтому — слушания обязательны.

Представителю заказчика собравшаяся общественность (СМИ в том числе) задает конкретные вопросы. Удастся ли повысить температуру внутри павильонов на 5, 10, 15 градусов? Да или нет? Выбор именно этой марки стекла можно считать оптимальным и безопасным? Да или нет? Входные двери выдержат тысячу открываний? Да или нет? А десять тысяч? Да или нет? Если в павильон въедет легковой автомобиль на скорости 40-60 км в час, конструкция разрушится полностью? Да или нет? Можно ли, используя те же материалы, построить павильоны не за миллион рублей, а , скажем, за 500 тысяч? Можно или нет? Выбор места размещения павильонов обоснован какими-либо расчетами? Да или нет? И так далее, пока вопросы у общественности не иссякнут.

Если представитель заказчика путается, не знает ответы на некоторые вопросы, приглашается другой специалист, третий, четвертый. Никто никуда не торопится. Слушания длятся не час-полтора — сколько нужно. День, два, может, неделю.

Потом, когда ВСЕ заинтересованные лица получили ответы на ВСЕ свои вопросы, какими бы они ни были, специальная комиссия внимательно изучает протоколы и выносит вердикт: дает добро на реализацию проекта, либо не дает.

Так проходят общественные слушания и так принимаются решения во многих странах. На первый взгляд, тратить столько драгоценного времени, хладнокровно реагируя на вопросы экспертов «от сохи»,зачастую малокомпетентных людей и откровенных популистов — глупость несусветная. Но, как только хотя бы один проект общественность зарубит, идейные вдохновители и держатели других проектов вынуждены повышать собственную квалификацию, причем в разных ипостасях: инженерной, финансовой, экологической, презентационной.Чтобы не позориться.

Неизбежно растет и квалификация чиновников, общественности. В итоге меняется качество самих проектов, что и требуется, особенно когда речь идет о бюджетных деньгах и безопасности жителей города.

В состоянии ли сургутская власть и общественность сломать традиции, создать более эффективную систему публичных слушаний? Да или нет?

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru. Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


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Сегодня в 10:21, просмотров: 286, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:31
А зачем им это?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:32
с остановками еще можно что то решить, доработать, поменять и все такое... Совхоз "Северное" - уже нет...
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:26
Анатолий Степанович, для обсуждения проекта с общественностью и СМИ нужны: во-первых, гражданское мужество, ответственность, во-вторых, , а может, и во-первых, РАЗУМ, не замутнённый шкурными интересами! Нынешнее городское руководство на это способно?

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Мнения

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​Да или нет?

​Да или нет?
Удастся ли повысить температуру внутри павильонов на 5, 10, 15 градусов? Выбор именно этой марки стекла можно считать оптимальным и безопасным? Входные двери выдержат тысячу открываний? А десять тысяч?
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Юрий Нуреев

Почему наши власти не ставят теплые павильоны там, где остановка есть, а павильона нет?
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