В существование активистов-общественников теперь чуть легче верится

Прежде всего, новость, конечно, радует. На подсознательном уровне, на котором мы все недолюбливаем властьпридержащих.

И уже потом, рационально оценивая ситуацию, приходится признать, что вопрос с фиксацией личных приемов скорее принципиальный, чем насущный. Технически мсье Меркулов может за весь прием произнести только «здасьте-досвидания» и «мы уточним-разберемся-сообщим», о чем бы ни зашла речь. Такое скучное видео даже в блоге неудобно будет размещать.

Но как прецедент вмешательство прокуратуры в текущую работу администрации – немалый шаг на пути активистов-общественников, в существование которых теперь чуть легче верится. Спасибо Сергею Глинских и редакции СИА-ПРЕСС за проделанную работу, выдержку и гражданскую смелость. Хочется надеяться, что все будущие личные приемы в администрации пройдут гладко и принесут практические плоды.

Из комментария к статье Сергея Глинских «Прокуратура поставила точку».

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