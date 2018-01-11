Почему наши власти не ставят теплые павильоны там, где остановка есть, а павильона нет?

Почему наши власти сумели додуматься до того, чтобы менять уже установленные павильоны на вот эти новые вместо того, чтобы ставить остановки с подогревом на те места, где вообще ничего нет? Каждое утро стоим именно на таком пустыре под бодрящим ветерком, и с каждым новым утром этот вопрос становится все более интересным, равно как все более интенсивными становятся пожелания уважаемому руководству города выкатиться наконец из собственных обогреваемых авто и вместе с населением уже постоять на подобных местах в ожидании общественного транспорта. Может, проветрятся и что-то начнут понимать вообще?

Из комментария к статье Лилии Сулеймановой «Другого и не ждали».

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