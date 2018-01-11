​Поможем снять фильм «Работайте, братья!»

Стартовала акция по поддержке производства народного полнометражного художественного фильма «Работайте, братья!», который посвящен лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову, совершившему подвиг, за который президент России Владимир Путин наградил его, посмертно, званием Героя России. Наказ лейтенанта Нурбагандова: «Работайте, братья!», высказанный им перед смертью, стал символом не только спецслужб России, но и всех патриотов нашей страны.

Суть акции такова: нужно опубликовать свое видео или фото в социальной сети и рассказать, почему нам нужно кино о современных героях, а также указать ссылку, по которой можно прочитать сценарий и поддержать проект, и поставить хештеги: #нашамолодежь #кино #поддержифильм #работайтебратья #народноекино#краудфандинг #Нурбагандов

Акция началась 9 января, в день рождения Героя. Она имеет более глубокий смысл, чем простая поддержка фильма о современном герое, который может стать примером для молодежи России. Основная цель акции: укрепление и гармонизация межнациональных отношений, обеспечение стабильности и предотвращение национальных конфликтов для сохранения единства и целостности страны.

Наша общественная организация «ЗАРНИЦА» стала официальным генеральным координатором этого проекта по УрФО. Сейчас он стартовал в Сургуте, после чего начнет движение в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Следующим регионом станет Екатеринбург.

Мы надеемся, что власти Югры поддержат этот проект, дабы показать, как наш регион умеет слаженно работать в связке «власть – общественность – молодежь». Это станет примером активной и плодотворной работы для всех участников проекта из других регионов. Наш округ должен всегда оставаться успешным и передовым, особенно в таком сложном и тонком вопросе, как гармонизации межнациональных отношений.