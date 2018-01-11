Продолжается опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой»

Друзья, напоминаю — опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой» продолжается. 13,14, 20 и 21 января с 12:00 до 15:00 у детской площадки «Фантазия» вы сможете пообщаться с представителями управления по природопользованию и экологии Сургута, задать им вопросы о предлагаемых проектах.

На данный момент онлайн-анкету заполнили более 1300 человек. Ваше мнение очень важно! Если еще не принимали участие, пожалуйста, потратьте пять минут: https://ru.research.net/r/oprzs_d