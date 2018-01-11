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​Прокуратура Сургута поставила точку

Может ли гражданин записывать на видео чиновников во время личного приема? Теперь мы точно знаем ответ

«Ну, жалуйтесь», – искренне улыбаясь, подперев щеку рукой, обратился ко мне заместитель главы города Сургута. Таким вот слегка фамильярным но в целом приветливым и поэтому не обидным образом начал личный прием Роман Евгеньевич Меркулов.

Как мне признавались некоторые большие, но теперь уже бывшие чиновники, для них личный прием это часто своеобразный способ отдохнуть от бесконечных бумаг, окриков начальства и неповоротливых подчиненных. Пусть ненадолго, но все-таки поменять вид деятельности. Послушать нескладную речь посетителей, понимающе покивать, самим с удовольствием пожаловаться на свою нелегкую чиновничью долю, да и просто поговорить за жизнь с малознакомым человеком. И, судя по первым мажорным нотам, которые взял чиновник, он намеревался приятно провести время. Однако в этот раз посетитель вместо того, чтобы сразу перейти к жалобам, недолго пошерудив в своем рюкзачке, достал фотокамеру и поставил ее прямо перед Меркуловым. От улыбки на лице чиновника не осталось и следа. То, чего я ожидал, но, тем не менее, опасался, произошло. Роман Евгеньевич запротестовал.

Не вижу смысла пересказывать подробно детали препираний, которые происходили между мной, Меркуловым и приглашенным им Павловым, так как почтенная публика в канун Нового года могла сама все это увидеть в соответствующем видео. Вкратце же содержание приема оказалось весьма предсказуемым. Роман Евгеньевич «сниматься» отказался на отрез.

Правда, вместо того, что бы вести рыцарский поединок, пикируясь со сложным посетителем один на один, он предпочел пригласить на помощь Николая Сергеевича Павлова. И это была роковая ошибка! Николай Сергеевич хоть человек во всех отношениях интеллигентный и приятный, но занимает в администрации всего лишь пост советника главы. А поэтому не обладает ни полномочиями вмешиваться в ход личного приема, ни знаниями, позволяющими решать подобные специфические ситуации. Роман Евгеньевич в данном конкретном случае просто подставил Николая Сергеевича, перенеся на него ответственность за урегулирование ситуации, которую должен был решать только он сам. Ну и Николай Сергеевич тоже в долгу не остался, в свою очередь, подставив Романа Евгеньевича, предлагая ему самый опасный для Меркулова вариант выхода из ситуации, а именно отказать мне в личном приеме на основании того, что я осуществляю видеофиксацию. Таким образом, нарушив как минимум регламент администрации, федеральный закон и даже мои конституционные права.

Ну а так как я еще тот сутяжник, то расплата за содеянное оказалась неотвратима. Вот фрагмент ответа сургутской прокуратуры на мое обращение с просьбой проверить законность действий Меркулова по отказу осуществлять личный прием на основании того, что я провожу видеозапись:

«Прокуратурой города Ваши обращения о нарушении заместителем главы города Меркуловым Р.Е. законодательства при осуществлении личного приема, зарегистрированные 06.12.2017, рассмотрены.

Доводы, изложенные в Вашем обращении, проверены и нашли свое подтверждение.

По результатам проведенной проверки, на основании выявленных нарушений, прокуратурой города в адрес Главы города внесено представление об устранении нарушений закона».

Итак, прокуратура Сургута поставила точку в дискуссии, которая получила весьма широкий резонанс – может ли гражданин осуществлять видеозапись чиновников на их рабочем месте. А если так, то, как говорилось в рекламе стирального порошка, «тогда мы идем к вам!», уважаемые господа чиновники.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 530, комментариев: 4


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Комментарии:
сургутянка
не нравится
Сегодня в 13:50
Пусть идут по домам коли не хотят вести дискуссии, приемы открыто. Домой к ним никто не придет без разрешения на то..... Удивительно. чем не понравилась статья аж 668 сургутянам. Неужели в городе столько рептилоидов!
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:09
Надо же как раздут штат администрации
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:19
Не понравилось потому, что в ситуации, когда по справедливости не прав автор, по закону получился не прав пострадавший.
Я в середине декабря по радио "Маяк" слышал разъяснение всероссийской прокуратуры, что "снимать чиновников можно". Похоже, это какой-то всероссийский флешмоб устроили "спровоцируй чиновника". Так что сургутская не долго думая по аналогии шлёпнула решение - да и всё.
Почему-то вспоминается консул Метелл Нумидийский, который сказал об одном народном трибуне:
"...что касается этого [человека]: поскольку он полагает, что возвысится, постоянно называя себя моим недругом, - он, которого я не принимаю ни как друга, ни как врага себе, - более о нём я говорить не собираюсь. Ведь я считаю его совершенно недостойным как похвалы, так и порицания порядочных людей. Ибо, заговорив о таком ничтожном человечишке тогда, когда не можешь его наказать, скорее окажешь ему честь, чем нанесёшь оскорбление".
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 14:24
Прежде всего новость, конечно, радует. На подсознательном, скорее, уровне, на котором мы все недолюбливаем властьпридержащих.
И уже потом, рационально оценивая ситуацию, приходится признать, что вопрос с фиксацией личных приемов скорее принципиальный, чем насущный.
Технически, мсье Меркулов может за весь прием произнести только "здасте-досвидания" и "мы уточним-разберёмся-сообщим", о чем бы не зашла речь. Такое скучное видео даже в блоге неудобно будет размещать.
Но, как прецедент, вмешательство прокуратуры в текущую работу администрации - немалый шаг на пути активистов-общественников, в существование которых теперь чуть легче верится.
Спасибо Сергею Глинских и редакции СИА-пресс за проделанную работу, выдержку и гражданскую смелость. Хочется надеяться, что все будущие личные приемы в администрации пройдут гладко и принесут практические плоды.

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Мнения

Юрий Нуреев

Почему наши власти не ставят теплые павильоны там, где остановка есть, а павильона нет?
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