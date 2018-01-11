​Прокуратура Сургута поставила точку

«Ну, жалуйтесь», – искренне улыбаясь, подперев щеку рукой, обратился ко мне заместитель главы города Сургута. Таким вот слегка фамильярным но в целом приветливым и поэтому не обидным образом начал личный прием Роман Евгеньевич Меркулов.

Как мне признавались некоторые большие, но теперь уже бывшие чиновники, для них личный прием это часто своеобразный способ отдохнуть от бесконечных бумаг, окриков начальства и неповоротливых подчиненных. Пусть ненадолго, но все-таки поменять вид деятельности. Послушать нескладную речь посетителей, понимающе покивать, самим с удовольствием пожаловаться на свою нелегкую чиновничью долю, да и просто поговорить за жизнь с малознакомым человеком. И, судя по первым мажорным нотам, которые взял чиновник, он намеревался приятно провести время. Однако в этот раз посетитель вместо того, чтобы сразу перейти к жалобам, недолго пошерудив в своем рюкзачке, достал фотокамеру и поставил ее прямо перед Меркуловым. От улыбки на лице чиновника не осталось и следа. То, чего я ожидал, но, тем не менее, опасался, произошло. Роман Евгеньевич запротестовал.

Не вижу смысла пересказывать подробно детали препираний, которые происходили между мной, Меркуловым и приглашенным им Павловым, так как почтенная публика в канун Нового года могла сама все это увидеть в соответствующем видео. Вкратце же содержание приема оказалось весьма предсказуемым. Роман Евгеньевич «сниматься» отказался на отрез.

Правда, вместо того, что бы вести рыцарский поединок, пикируясь со сложным посетителем один на один, он предпочел пригласить на помощь Николая Сергеевича Павлова. И это была роковая ошибка! Николай Сергеевич хоть человек во всех отношениях интеллигентный и приятный, но занимает в администрации всего лишь пост советника главы. А поэтому не обладает ни полномочиями вмешиваться в ход личного приема, ни знаниями, позволяющими решать подобные специфические ситуации. Роман Евгеньевич в данном конкретном случае просто подставил Николая Сергеевича, перенеся на него ответственность за урегулирование ситуации, которую должен был решать только он сам. Ну и Николай Сергеевич тоже в долгу не остался, в свою очередь, подставив Романа Евгеньевича, предлагая ему самый опасный для Меркулова вариант выхода из ситуации, а именно отказать мне в личном приеме на основании того, что я осуществляю видеофиксацию. Таким образом, нарушив как минимум регламент администрации, федеральный закон и даже мои конституционные права.

Ну а так как я еще тот сутяжник, то расплата за содеянное оказалась неотвратима. Вот фрагмент ответа сургутской прокуратуры на мое обращение с просьбой проверить законность действий Меркулова по отказу осуществлять личный прием на основании того, что я провожу видеозапись:

«Прокуратурой города Ваши обращения о нарушении заместителем главы города Меркуловым Р.Е. законодательства при осуществлении личного приема, зарегистрированные 06.12.2017, рассмотрены.

Доводы, изложенные в Вашем обращении, проверены и нашли свое подтверждение.

По результатам проведенной проверки, на основании выявленных нарушений, прокуратурой города в адрес Главы города внесено представление об устранении нарушений закона».

Итак, прокуратура Сургута поставила точку в дискуссии, которая получила весьма широкий резонанс – может ли гражданин осуществлять видеозапись чиновников на их рабочем месте. А если так, то, как говорилось в рекламе стирального порошка, «тогда мы идем к вам!», уважаемые господа чиновники.