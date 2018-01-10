​В Сургуте прошли первые два этапа Зимней беговой лиги

16 декабря и 7 января любители бега соревновались между собой на дистанциях от разминочных 3х километров до полноценного полумарафона в рамках Зимней беговой лиги (http://ugramassport.ru/winter-run) в Сургуте в парке на Сайме.
Серия забегов организована совместно школой правильного спорта ILoveSupersportи спортивным клубом «Барс» города Сургута при поддержке Администрации города, а также генеральных спонсоров проекта - компаний WiFiRe и «ТОП Харт».
Цель лиги – вовлечь в любительский спорт как можно больше людей, и показать, что даже зимой бегать круто!
Забег 16 декабря был наполнен праздничной новогодней атмосферой, поощрялись смешные карнавальные костюмы и улыбки.
На дистанции 10 км у мужчин победу праздновал Виталий Шубин из Ноябрьска, а у женщин Ольга Хренникова из Сургута. Они, в принципе, повторили успех и 7 января на Рождественском полумарафоне КЛЛС «Барс».
Но особенность лиги в том, что кроме абсолютного зачета есть еще личный и командный с учетом возрастной категории спортсменов, а также выбранной дистанции. В результате, более возрастные спортсмены могут на равных конкурировать с молодежью. В зависимости от показанного времени участникам начисляются очки, а в командном зачете суммируются очки всех членов команды.
В итоге, после первых двух этапов лидерами у мужчин являются:
- Юрий Юнаковский (Лангепас) – 1250 очков
- Виталий Шубин (Ноябрьск / QuickSteps86) – 1000 очков
- Рамиль Шарифуллин (Сургут / СК «Барс») – 900 очков
У женщин конкуренция еще острее:
- Инна Алимова (Сургут / СК «Барс») – 400 очков
- Ольга Хренникова (Сургут / QuickSteps86) – 250 очков
- Светлана Соколова (Сургут / СК «Барс») – 250 очков
Но основная борьба завязалась в командном зачете. Здесь в тройке лидеров:
- QuickSteps86 – 2550 очков
- AthletsProjects -1 – 2500 очков
- СК «Барс» - 2100 очков
Всего во всех этапах лиги уже приняло участие больше 100 человек из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, Покачей и даже Нового Уренгоя.
Среди них начальник управления физической культуры и спорта Сургута - Шамиль Лукманов во главе команды Администрации города. Также на дистанции 3 километра участие приняли и представители генерального спонсора – компании WiFiRe.
Третий и заключительный этап лиги намечен на февраль. В данный момент организаторы активно ищут спонсоров мероприятия.
Подробная информация размещена на официальном сайте лиги http://ugramassport.ru/winter-run
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