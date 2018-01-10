​В Сургуте прошли первые два этапа Зимней беговой лиги

16 декабря и 7 января любители бега соревновались между собой на дистанциях от разминочных 3х километров до полноценного полумарафона в рамках Зимней беговой лиги (http://ugramassport.ru/winter-run) в Сургуте в парке на Сайме.

Серия забегов организована совместно школой правильного спорта ILoveSupersportи спортивным клубом «Барс» города Сургута при поддержке Администрации города, а также генеральных спонсоров проекта - компаний WiFiRe и «ТОП Харт».

Цель лиги – вовлечь в любительский спорт как можно больше людей, и показать, что даже зимой бегать круто!

Забег 16 декабря был наполнен праздничной новогодней атмосферой, поощрялись смешные карнавальные костюмы и улыбки.

На дистанции 10 км у мужчин победу праздновал Виталий Шубин из Ноябрьска, а у женщин Ольга Хренникова из Сургута. Они, в принципе, повторили успех и 7 января на Рождественском полумарафоне КЛЛС «Барс».

Но особенность лиги в том, что кроме абсолютного зачета есть еще личный и командный с учетом возрастной категории спортсменов, а также выбранной дистанции. В результате, более возрастные спортсмены могут на равных конкурировать с молодежью. В зависимости от показанного времени участникам начисляются очки, а в командном зачете суммируются очки всех членов команды.

В итоге, после первых двух этапов лидерами у мужчин являются:

Юрий Юнаковский (Лангепас) – 1250 очков

Виталий Шубин (Ноябрьск / QuickSteps86) – 1000 очков

Рамиль Шарифуллин (Сургут / СК «Барс») – 900 очков

У женщин конкуренция еще острее:

Инна Алимова (Сургут / СК «Барс») – 400 очков

Ольга Хренникова (Сургут / QuickSteps86) – 250 очков

Светлана Соколова (Сургут / СК «Барс») – 250 очков

Но основная борьба завязалась в командном зачете. Здесь в тройке лидеров:

QuickSteps86 – 2550 очков

AthletsProjects -1 – 2500 очков

СК «Барс» - 2100 очков

Всего во всех этапах лиги уже приняло участие больше 100 человек из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, Покачей и даже Нового Уренгоя.

Среди них начальник управления физической культуры и спорта Сургута - Шамиль Лукманов во главе команды Администрации города. Также на дистанции 3 километра участие приняли и представители генерального спонсора – компании WiFiRe.

Третий и заключительный этап лиги намечен на февраль. В данный момент организаторы активно ищут спонсоров мероприятия.

Подробная информация размещена на официальном сайте лиги http://ugramassport.ru/winter-run

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