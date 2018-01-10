16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,8734   EUR  67,8841  

​В Сургуте прошли первые два этапа Зимней беговой лиги

16 декабря и 7 января любители бега соревновались между собой на дистанциях от разминочных 3х километров до полноценного полумарафона в рамках Зимней беговой лиги (http://ugramassport.ru/winter-run) в Сургуте в парке на Сайме.

Серия забегов организована совместно школой правильного спорта ILoveSupersportи спортивным клубом «Барс» города Сургута при поддержке Администрации города, а также генеральных спонсоров проекта - компаний WiFiRe и «ТОП Харт».

Цель лиги – вовлечь в любительский спорт как можно больше людей, и показать, что даже зимой бегать круто!

Забег 16 декабря был наполнен праздничной новогодней атмосферой, поощрялись смешные карнавальные костюмы и улыбки.

На дистанции 10 км у мужчин победу праздновал Виталий Шубин из Ноябрьска, а у женщин Ольга Хренникова из Сургута. Они, в принципе, повторили успех и 7 января на Рождественском полумарафоне КЛЛС «Барс».

Но особенность лиги в том, что кроме абсолютного зачета есть еще личный и командный с учетом возрастной категории спортсменов, а также выбранной дистанции. В результате, более возрастные спортсмены могут на равных конкурировать с молодежью. В зависимости от показанного времени участникам начисляются очки, а в командном зачете суммируются очки всех членов команды.

В итоге, после первых двух этапов лидерами у мужчин являются:

  • Юрий Юнаковский (Лангепас) – 1250 очков
  • Виталий Шубин (Ноябрьск / QuickSteps86) – 1000 очков
  • Рамиль Шарифуллин (Сургут / СК «Барс») – 900 очков

У женщин конкуренция еще острее:

  • Инна Алимова (Сургут / СК «Барс») – 400 очков
  • Ольга Хренникова (Сургут / QuickSteps86) – 250 очков
  • Светлана Соколова (Сургут / СК «Барс») – 250 очков

Но основная борьба завязалась в командном зачете. Здесь в тройке лидеров:

  • QuickSteps86 – 2550 очков
  • AthletsProjects -1 – 2500 очков
  • СК «Барс» - 2100 очков

Всего во всех этапах лиги уже приняло участие больше 100 человек из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Лангепаса, Покачей и даже Нового Уренгоя.

Среди них начальник управления физической культуры и спорта Сургута - Шамиль Лукманов во главе команды Администрации города. Также на дистанции 3 километра участие приняли и представители генерального спонсора – компании WiFiRe.

Третий и заключительный этап лиги намечен на февраль. В данный момент организаторы активно ищут спонсоров мероприятия.

Подробная информация размещена на официальном сайте лиги http://ugramassport.ru/winter-run

Фотоотчеты в группе «В Контакте» - https://vk.com/ilrsurgut


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:24, просмотров: 63, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:02
Не увидел в списке Альберта. Он же тут коками звенел отмороженными?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:02
Так много писали об этом, куча якорных организаторов адмгорода и все такое... и участвовало больше 100 человек...
А люди добрые меньше чем за неделю организовались и при минимуме вложений провели забег 1 января 2018 года. В котором участвовали около 80-100 человек. самым возрастным был МУЖЧИНА 83 лет! Пробежал всю дистанцию 3 км!
Выводы .....

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте прошли первые два этапа Зимней беговой лиги

​В Сургуте прошли первые два этапа Зимней беговой лиги
Дмитрий Сафиоллин, основатель и руководитель филиала школы правильного бега I LOVE RUNNING Сегодня в 14:24
62 2
«Это пример чудовищной безответственности сургутских чиновников» // ВИДЕОБЛОГ

«Это пример чудовищной безответственности сургутских чиновников» // ВИДЕОБЛОГ
Мост от КВД к старому городскому кладбищу признан аварийным еще в 2013 году, но до этого никому нет дела
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 09:12
363 0
Пока вы отдыхали. Обзор ЧП, произошедших во время новогодних каникул

Пока вы отдыхали. Обзор ЧП, произошедших во время новогодних каникул
В минувшие праздничные дни в округе произошло немало происшествий, унесших жизни югорчан. В основном смертельными стали дорожные аварии.
Лилия Сулейманова 09 января в 12:08
588 0
Статья дня. Очередной михалковский «киношедевр»

Статья дня. Очередной михалковский «киношедевр»
Чего создателям киношных гимнов действительно простить нельзя, так это того, что их красивая сказочка катком надругательства прошлась по памяти ушедших спортивных кумиров
Сергей Ляпунов, «Эхо Москвы» 09 января в 09:27
1177 23
​Подарок к празднику

​Подарок к празднику
Перед началом праздников я был радостно удивлен. Неожиданно вместо «газели» по маршруту №69 приехал полноценный городской автобус.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 09 января в 09:15
481 3
Развалины года. ​Передали палочку

Развалины года. ​Передали палочку
Тубдиспансер разобрали со скандалом
Артем Мазнев 07 января в 15:03
2153 2
Зараза года. ​Вирус туриста

Зараза года. ​Вирус туриста
Кого и как атаковали главные инфекции 2017 года
Степан Крылов 07 января в 14:11
785 0
Террор года. ​Берегись автомобиля

Террор года. ​Берегись автомобиля
Террористы пересели с самолётов на машины
Лилия Сулейманова 07 января в 13:01
622 0
ЧП года. ​Ранение города

ЧП года. ​Ранение города
В 2017 году Сургут подвергся террористической атаке
Василий Мирский 07 января в 11:18
651 0
Игрушка года. ​Умей вертеть!

Игрушка года. ​Умей вертеть!
Чем россияне занимали руки в 2017 году?
Елена Галкина 07 января в 10:06
563 0
Валюта года. Деньги в цифре

Валюта года. Деньги в цифре
В 2017 году биткойны покорили мир
Артем Мазнев 06 января в 15:15
632 1
Видео года. ​Группа быстрого асфальтирования

Видео года. ​Группа быстрого асфальтирования
Как залатать дорогу при помощи клипа
Макар Куликов 06 января в 14:13
791 0
Слух года. ​Живее всех живых

Слух года. ​Живее всех живых
Слухи о смерти ГКЦ сильно преувеличены
Надежда Макаренко 06 января в 13:04
1277 0
Слово года. ​И новое, и заново

Слово года. ​И новое, и заново
Эксперты назвали «Слово года — 2017»
Артем Мазнев 06 января в 13:02
641 0
Запрос года. Зашёл и нашёл

Запрос года. Зашёл и нашёл
«Яндекс» рассказал, что искали россияне в 2017 году
Григорий Котов 06 января в 12:09
692 3
Экспертиза года. ​Не только под шубу

Экспертиза года. ​Не только под шубу
«НГ» продегустировал селёдку в масле
Лилия Сулейманова 06 января в 11:06
580 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика